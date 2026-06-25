Mult așteptatul film „Supergirl” ajunge din 26 iunie la cinema. Eroina este jucată de Milly Alcock din „Casa Dragonului”, sezonul 1, care pornește într-o călătorie interstelară în căutarea dreptății. Pe parcurs este ajutată de anti-eroul Lobo, jucat de Jason Momoa din „Urzeala Tronurilor”.

Animația „Minionii și Monștrii” ajunge pe marile ecrane din 26 iunie. Fanii au fost dezamăgiți să afle că filmul nu este o continuare directă a filmului „Minionii 2”, care să exploreze viața tânărului Gru în anii ‘80. În schimb, acțiunea lungmetrajului este plasată în anii ‘20, și urmărește un trib complet diferit de minioni care readuc la viață o serie de monștri legendari, care amenință planeta.

„Ursul”, serialul apreciat de critici și laureat cu premiul Emmy, revine cu sezonul 5 și ultimul din 26 iunie, doar pe Disney+. Seria îi are în distribuție pe Jeremy Allen White și Jamie Lee Curtis, printre mulți alții, iar toate cele opt episoade vor fi disponibile pentru vizionare în ziua lansării.

„Avatar: Foc și cenușă” este oficial disponibil pe Disney+. Povestea francizei ia o turnură mai întunecată și mai complexă, explorând teme precum pierderea unui copil și ciclul violenței. Antagonista filmului, Varang, este jucată de nepoata lui Charlie Chaplin, Oona Chaplin. În producție mai joacă Zoë Saldaña și Kate Winslet, printre mulți alții. Următoarele două filme ale francizei sunt programate pentru decembrie 2029 și decembrie 2031.

„Obsesia”, filmul de groază care a pus internetul pe jar, ajunge din 26 iunie la cinema. Lungmetrajul spune povestea unui romantic incurabil care își dorește ca cea mai bună prietenă să-i împărtășească sentimentele. Din păcate pentru el, dorința i se îndeplinește. Cu un buget de doar 750 de mii de dolari, filmul a înregistrat încasări record de peste 332 de milioane de dolari la nivel mondial până acum.