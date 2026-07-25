În cadrul unui pact de apărare reciprocă, Coreea de Nord a trimis, în 2024, aproximativ 14.000 de soldaţi în regiunea Kursk din Rusia, pentru a ajuta regimul de la Moscova să respingă o incursiune de amploare a forţelor ucrainene.

„Observăm, de asemenea, cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord. Rusia doreşte să aducă încă 30.000 de soldaţi nord-coreeni”, a declarat Zelenski sâmbătă seara. „Încă din iunie, în regiunea Voronej din Rusia se fac pregătiri pentru a-i primi”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Volodimir Zelenski a mai declarat că nord-coreenii se pregătesc să furnizeze Rusiei noi lansatoare pentru rachete balistice.

„Aceasta reprezintă o ameninţare nu doar pentru Ucraina. Rusia ajută Coreea de Nord să înveţe cum să ducă războiul, să-şi îmbunătăţească armamentul şi să dobândească experienţă reală de luptă în utilizarea acestuia. Toate acestea reprezintă o ameninţare pentru fiecare ţară din Asia care se află în raza de acţiune a rachetelor nord-coreene”, a subliniat președintele ucrainean.

Zelenski a promis că Forțele Armate ale Ucrainei vor răspunde la această ameninţare.

În afară de aducerea soldaților ucraineni, Rusia pregătește un nou val de mobilizare pentru toamna acestui an. Zelenski a cerut adoptarea unor măsuri de apărare „la toate nivelurile” împotriva acestei amenințări: pe linia frontului, prin continuarea atacurilor în adâncime asupra Rusiei și pe plan diplomatic, prin angajarea unui dialog cu „toți cei” care doresc „să se apropie de pace”.