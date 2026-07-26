Potrivit Corriere della Sera, episodul a avut loc în timpul unei călătorii cu trenul suspendat BTS Skytrain și a fost filmat de o pasageră locală.

În imagini, grupul de studenți italieni poate fi văzut vorbind tare, râzând și făcând gălăgie într-un vagon de tren. La un moment dat, femeia care filma i-a întrebat: „De unde sunteți?” și „De unde veniți?”. Unii dintre studenți au răspuns în mod ironic: „Suntem thailandezi”. Situația a escaladat rapid, tinerii adresând injurii în limba italiană și stârnind râsete printre colegi.

După încheierea incidentului, pasagera a distribuit videoclipul pe TikTok, însoțit de comentarii critice. Imaginile au devenit virale, atrăgând un val de indignare online. În doar câteva ore, peste 11.000 de comentarii critice au fost postate pe pagina de Facebook a Ambasadei Italiei la Bangkok, multe dintre ele generalizând comportamentul studenților pentru întregul popor italian.

În fața reacțiilor vehemente, Ambasada Italiei a dezactivat secțiunea de comentarii și a emis un comunicat oficial pe 25 iulie.

„Ambasada Italiei la Bangkok își cere scuze poporului thailandez și își exprimă cel mai profund regret pentru incidentul prezentat într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, condamnând ferm comportamentul nepotrivit al unui grup de turiști italieni participanți la o excursie școlară”, se arată în declarație. Documentul subliniază, de asemenea, că „italienii înțeleg și apreciază profund valorile societății thailandeze, precum respectul față de ceilalți, politețea și conviețuirea armonioasă, valori împărtășite și de Republica Italiană”.

Pe lângă scuzele oficiale ale ambasadei, coordonatorii excursiei – presupuși a fi trei adulți și un student – au înregistrat un videoclip postat ulterior pe pagina de Facebook a instituției diplomatice. În imagini, aceștia au făcut salutul tradițional thailandez, cu palmele împreunate și o ușoară plecăciune, și au cerut iertare în limba engleză, spunând simplu: „forgiveness” (iertare).

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