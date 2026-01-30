Emilia Clarke din „Game of Thrones” și Haley Lu Richardson din „White Lotus” sunt protagonistele serialului „Ponies”, din 30 ianuarie pe SkyShowtime. Acțiunea serialului este plasată în Moscova anului 1977, în timp ce Bea, jucată de Clarke, și Twila, jucată de Richardson, sunt nevoite să devină agente CIA după ce soții lor sunt uciși în circumstanțe misterioase pe teritoriul URSS. Primele două episoade vor fi disponibile de mâine, iar restul vor apărea săptămânal.

Rachel McAdams și Dylan O’Brien țin capul de afiș în filmul de groază „Ajutor!”, din 30 ianuarie în cinematografe. McAdams și O’Brien joacă doi colegi de muncă blocați pe o insulă pustie după un accident aviatic. Primele recenzii sugerează că filmul are de toate, de la umor și suspans la dramă și horror. În plus, unii critici sunt de părere că aceasta este una dintre cele mai bune interpretări din cariera lui McAdams.

Scarlett Johansson a fost detronată de Zoë Saldaña în topul actorilor cu cele mai mari încasări. Saldaña a apărut în cele trei filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile: „Avatar”, „Avengers: Endgame” și „Avatar: The Way of Water”. Al treilea film „Avatar” a propulsat-o pe Saldaña pe primul loc, după ce a depășit 1,33 de miliarde de dolari la box office. Johansson și Samuel L. Jackson ocupă locurile 2 și 3 în topul condus de Saldaña, care este și prima actriță de origine dominicană care a câștigat un premiu Oscar.

Netflix lansează pe 29 ianuarie prima parte a sezonului 4 „Bridgerton”. Noul sezon aduce în prim-plan povestea de dragoste dintre Benedict Bridgerton, jucat de Luke Thompson, și Sophie Baek, jucată de Yerin Ha. Benedict se îndrăgostește de Sophie, o prezență misterioasă la balul mascat organizat de mama lui, pe care o întâlnește ca menajeră, fără să știe că sunt aceeași persoană. Partea a doua a sezonului 4 va apărea pe 26 februarie.

Melania Trump este protagonista unui documentar de o oră și jumătate lansat exclusiv în cinematografe din 30 ianuarie. Producția surprinde 20 de zile din viața primei-doamne a Americii, în perioada întoarcerii lui Donald Trump la Casa Albă. Amazon MGM Studios a investit aproximativ 40 de milioane de dolari în licențierea documentarului și alte 35 de milioane de dolari în promovarea acestuia.