Oamenii s-au adunat în fața Porții 2, lângă clădirea de birouri a rafinăriei Petromidia, după ce, zilele trecute, au avut loc negocieri pentru contractul colectiv de muncă, potrivit Digi24.
Salariații au cerut o creștere lunară de 1.500 de lei, dar cei din conducere au replicat că acest lucru nu se poate și au propus, în schimb, bonusuri de performanță. Nu toți muncitorii au fost de acord cu această variantă.
Negocierile sunt încă în desfășurare.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE
Viva.ro
Uluitor cum arată soția lui Florin Piersic! Anna Török nu a mai apărut de un an în public, dar acum a atras toate privirile! Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Wow, jos pălăria!
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Elle.ro
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Libertateapentrufemei.ro
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Avantaje.ro
Imagini greu de privit de la accidentul în care a murit concurenta de la “Chefi la cuțite”! Fratele ei era la volan, iar tânăra nu a avut nicio șansă: “Am fost nevoiți să declarăm decesul la fața locului”
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Alte știri
Adevarul.ro
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Fanatik.ro
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Elle.ro
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
ObservatorNews.ro
Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor
Libertateapentrufemei.ro
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
KanalD.ro
Biserica din România pe care Dan Negru o compară cu Sagrada Família și Capela Sixtină: „Poate cea mai spectaculoasă construcție românească”
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Fanatik.ro
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”. Exclusiv
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.