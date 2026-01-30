Oamenii s-au adunat în fața Porții 2, lângă clădirea de birouri a rafinăriei Petromidia, după ce, zilele trecute, au avut loc negocieri pentru contractul colectiv de muncă, potrivit Digi24.

Salariații au cerut o creștere lunară de 1.500 de lei, dar cei din conducere au replicat că acest lucru nu se poate și au propus, în schimb, bonusuri de performanță. Nu toți muncitorii au fost de acord cu această variantă.

Negocierile sunt încă în desfășurare.