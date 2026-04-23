Charlize Theron este vânată de un psihopat fără scrupule, jucat de Taron Egerton, în filmul „Apex”, din 24 aprilie pe Netflix. Theron, care a și produs pelicula, s-a ales cu accidentări serioase pe platourile de filmare. Un deget fracturat, o infecție la ureche, nevralgii intercostale și un nerv deplasat la mâna dreaptă care a necesitat nu una, ci două operații, deci da, adrenalina a fost cât se poate de reală!

Atenție, fani „Urzeala Tronurilor”, se lucrează intens la primul film din universul creat de George R.R. Martin. Intitulat „Urzeala Tronurilor: Cucerirea lui Aegon”, lungmetrajul va spune povestea lui Aegon I Targaryen, primul rege din Westeros. Povestea cu dragoni va ajunge pe marile ecrane cel mai devreme în 2028. Până atunci, avem două seriale care să ne distragă, „Casa Dragonului”, care revine cu sezonul 3 în iunie, și „Cavalerul celor șapte regate”, al cărui sezon 2 se filmează în prezent.

Netflix face primul serial live-action Scooby-Doo, unul dintre cele mai îndrăgite desene animate. Din distribuție, până la acest moment, cel mai sonor nume îl poartă McKenna Grace, din următorul film „Jocurile Foamei”, care o va juca pe Daphne. Actrița Sarah Michelle Geller, care a portretizat-o în trecut pe Daphne pe marele ecran, i-a predat ștafeta lui Grace scriind despre ea, pe Instagram, că „va fi perfectă” în rolul emblematic.

Sydney Sweeney nu mai apare în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. Actrița din „Euphoria” avea un cameo de aproximativ 3 minute în care se juca chiar pe ea. Entuziaștii culturii pop cred că decizia a avut legătură cu faptul că, în ultimii ani, Sweeney s-a aflat în centrul mai multor controverse. Cel mai recent, actrița a fost condamnată pentru o scenă problematică din sezonul 3 „Euphoria”, în care personajul ei pozează sexy pentru OnlyFans, îmbrăcată ca un bebeluș.

Băieții lui Michael Jackson, Prince și Bigi, au bifat o apariție rară împreună la premiera din Berlin a filmului biografic „Michael”, din 24 aprilie în cinematografe. Marile absente ale evenimentului au fost sora lui Jackson, Janet, care a cerut să nu apară în peliculă, și fiica lui Jackson, Paris, care a criticat filmul după ce a citit scenariul și a atras atenția asupra unor aspecte înșelătoare din punctul ei de vedere. În lungmetraj, regele muzicii pop este jucat chiar de nepotul lui, Jaafar Jackson, fiul lui Jermaine Jackson.