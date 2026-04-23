În prima sa declarație pe tema întreruperilor de internet în Rusia, Vladimir Putin le-a justificat sub pretexul că sunt o „prioritate” pentru „garantarea securității oamenilor” în fața „teroriștilor” și „infractorilor”.

„Desigur, dacă ele au legătură cu activitatea operativă pentru prevenirea atacurilor teroriste, și știm că, din păcate, uneori unele ne scapă, garantarea securității oamenilor va fi întotdeauna o prioritate”, a afirmat liderul autocrat rus în timpul unei ședințe guvernamentale transmise în direct la televiziunea de stat.

Vladimir Putin a recunoscut existența „unor probleme” în funcționarea internetului în orașe precum Moscova sau Sankt Petersburg (în realitate în toată Rusia) și a cerut dezvoltarea unui „mecanism care să garanteze funcționarea neîntreruptă a serviciilor vitale”, adică doar a site-urilor din „lista albă” a Kremlinului.

El s-a referit în special la sistemele de plată, programările la medic și accesul la Gosuslugi, sistemul digital de servicii publice.

Putin a susținut că rușii nu trebuie informați „în avans” cu întreruperea internetului, deoarece „acest lucru poate prejudicia activitatea operațională” a poliției și a serviciilor secrete. „Infractorii aud și văd totul”, a susținut liderul de la Kremlin.

„Dacă ei primesc orice tip de informații, își modifică comportamentul și planurile”, a adăugat el.

Prin urmare, Putin le-a cerut forțele de securitate să dea dovadă de „imaginație” ca întreruperile de internet să nu stârnească furia oamenilor.

Deși Kremlinul și autoritățile ruse insistă că motivul întreruperilor de internet este securitatea, majoritatea rușilor nu dau crezare explicațiilor oficiale, mai ales că în unele regiuni aceste întreruperi sunt în vigoare de un an, notează EFE.

Analiștii consideră că forțele de securitate au comis o greșeală gravă prin blocarea Telegram și a altor aplicații pentru a impune doar aplicația de stat Max și restricțiile asupra internetului, ceea ce a provocat cea mai mare scădere a popularității lui Putin de la începutul invaziei la scară largă din Ucraina.

Toată lumea, inclusiv bloggerii pro-război și soldații, este nemulțumită de încetinirea vitezei internetului, care a provocat totodată pierderi mari economiei naționale. Toate partidele politice tolerate, cu excepția Rusiei Unite, au criticat aceste măsuri, în timp ce presa din exil relatează despre impunerea „unei cortine digitale de fier” în Rusia.