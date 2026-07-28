Oana Adiaconiței a ajuns în atenția publicului larg în urmă cu un an, când a realizat un omagiu impresionant pentru regretata make-up artistă Anca Molnar. Atunci, ea a transformat în artă masca de radioterapie purtată de Anca în timpul tratamentului, alături de pensulele pe care aceasta le folosise de-a lungul carierei. Destinul a avut însă o întorsătură dureroasă. Oana Adiaconiței s-a stins din viață din cauza unor complicații severe la nivelul plămânilor.

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Reacția plină de durere a lui Claudiu Molnar

Vestea că artista s-a stins din viață l-a afectat profund pe Claudiu Molnar, soțul Ancăi Molnar. Acesta a transmis un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare.

„Am primit un mesaj care m-a făcut să mă opresc pentru o clipă: «De astăzi, Anca are o nouă prietenă… Oana.». La scurt timp, am aflat de pe rețelele de socializare că OnnyArt Oana Adiaconiței, cea care a realizat cu atât de mult suflet proiectul cu masca Ancăi, a plecat dintre noi. Uneori, viața ne lasă fără cuvinte.

Rămân însă oamenii frumoși prin ceea ce au creat, prin binele pe care l-au făcut și prin amprenta pe care au lăsat-o în inimile celor care i-au cunoscut. Îmi place să cred că acum Anca a întâmpinat-o cu acelaşi zâmbet cald şi că vor avea grijă una de cealaltă, acolo unde nu mai există durere, ci doar linişte. Drum lin, Oana. Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris Claudiu Molnar.

Ultimul mesaj lăsat de Oana Adiaconiței: „Îmi cer iertare dacă v-am greșit”

În ultimul timp, Oana s-a confruntat cu boala gravă de plămâni. A urmat tratamentele prescrise și a sperat până în ultima clipă într-o minune, însă organismul ei a cedat. Artista a lăsat pe rețelele de socializare un mesaj pentru toți cei care au susținut-o și au încurajat-o.

„Dragi prieteni, am sperat până în ultima clipă a vieții mele că mă voi vindeca pe acest pământ, dar se pare că Dumnezeu are alte planuri cu mine. Îmi cer iertare dacă v-am greșit și vă spun ADIO, prieteni, să vă aduceți aminte de mine așa cum eram eu, pentru că m-ați încurajat în orice moment al vieții mele. ADIO lume!!!”, a fost ultimul text publicat de Oana Art.

Unde va fi înmormântată Oana Adiaconiței

Familia îndoliată a făcut publice detaliile referitoare la funeralii, pentru ca toți cei care au iubit-o și au apreciat-o să îi poată aduce un ultim omagiu. Trupul neînsuflețit al artistei va fi depus până marți seara în Râmnicu Vâlcea (Calea București nr. 115). Ulterior, miercuri și joi, priveghiul și slujba de înmormântare vor avea loc în localitatea Comănești, sat Lunca Asău.

Foto: Facebook

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