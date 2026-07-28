Decizia a fost luată pe 4 iulie

Această decizie a fost luată în data de 4 iulie și nu a fost comunicată public. În acest context, autoritatea a comunicat doar că a avut loc o deliberare legată de acest dosar, relatează Ziarul Financiar.

„În data de 4 iulie 2026 au avut loc deliberările privind evaluarea monitorizării angajamentelor asumate de PRO TV S.R.L. în cadrul investigaţiei declanşate prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 230 din 16 iunie 2014.

Părţile implicate pot consulta minuta şedintei de deliberare la sediul Consiliului Concurenţei”, conform datelor publicate pe site-ul autorităţii.

Așa cum apare în decizia din 2021 a Consiliului Concurenței, principalul angajament al PRO TV prevedea că grupul va adopta o ofertă comercială în care ecartul dintre reducerea de preţ acordată RCS&RDS, operatorul cu cei mai mulţi abonaţi (aproximativ 80% din total), şi reducerile acordate celorlalţi operatori va fi mai mic decât în oferta anterioară.

Oferta adoptată în baza lor a fost valabilă între 1 iulie 2021 şi 31 mai 2026

Conform publicației menționate, angajamentele au fost asumate pentru trei ani, iar oferta adoptată în baza lor a fost valabilă între 1 iulie 2021 şi 31 mai 2026.

Acestea au fost acceptate prin Decizia nr.102 din 20 decembrie 2021, care a închis o investigație cu privire la un posibil abuz de poziție dominantă. Investigația a fost declanșată în iunie 2014, în urma unei plângeri depuse de UPC România și Focus Sat, companii active la acel moment pe piaţa retransmisiei canalelor de televiziune. UPC a fost ulterior absorbită de Vodafone România.

Această amendă reprezintă circa 1,8% din cifra de afaceri şi circa 6,6% din profitul net al companiei, conform publicației menționate. Pro TV a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 1,14 miliarde de lei, conform situaţiilor financiare depuse.

Libertatea a încercat să obțină puncte de vedere de la Consiliul Concurenței și ProTv. Până la ora publicării acestui material, cele două insitituții nu au răspuns. Vom reveni atunci când vom primi răspunsurile solicitate.


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