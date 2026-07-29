Totuși, nu există o legătură de tip „atac asupra Iranului = în aceeași zi crește prețul la pompă”. În România, modificarea prețulului la pompă se face cu întârziere, pentru că depinde de cotațiile internaționale ale petrolului și produselor petroliere, cursul valutar, taxe și politica fiecărui distribuitor.

Iată care a fost aproximativ, lună de lună, dinamica prețurilor la benzina standard și motorina standard în stațiile de alimentare din România. Analiza de mai jos este pe luni, de la începutul crizei și până astăzi.

S-au împlinit cinci luni de când Israelul și SUA au atacat, pe 28 februarie 2026, capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară.

Luna 1 – izbucnirea conflictului: șocul inițial pe petrol

În primele zile după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, reacția principală a fost pe piețele internaționale:

  • petrolul s-a scumpit rapid din cauza temerilor privind aprovizionarea globală
  • principala grijă a pieței a fost Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o parte importantă din transporturile mondiale de petrol
  • România nu a resimțit instantaneu aceeași creștere la pompă, dar distribuitorii au început să ajusteze prețurile ulterior.

Efect în România: creșteri moderate, nu însemnate.

Luna 2 – scumpirile devin vizibile la pompă

În această perioadă s-a văzut mai clar transmisia șocului extern.

Motorina a fost cea mai afectată, pentru că piața europeană de motorină este foarte sensibilă la:

  • importuri
  • costurile de rafinare
  • disponibilitatea produselor petroliere.

Au existat creșteri importante în martie, de exemplu datele raportate indicau că numai în acea lună motorina standard crescuse cu aproximativ 1,35 lei/litru, iar benzina cu aproximativ 90 de bani/litru.

Efect în România:

  • benzina trece spre zona de 9 lei/l
  • motorina se apropie și ea de praguri istorice, de 10 lei.

Evoluția scumpirilor din martie 2026 în România

5 martie 2026: creșteri de până la 0,20 lei/litru la benzină și motorină în marile orașe precum București, Cluj sau Timișoara.

10 martie 2026: noi scumpiri de până la 0,30 lei pe litru.

14 martie 2026: s-a cumulat a opta scumpire din luna respectivă, marcând un avans total de 44 de bani la benzină și 71 de bani la motorină în doar două săptămâni.

23 martie 2026: prețurile medii au urcat spre 9,12 – 9,19 lei/litru pentru benzina standard și au ajuns la 9,82 – 9,99 lei/litru pentru motorina standard, în timp ce motorina premium a trecut de pragul de 10,26 lei/litru.

Cum s-au scumpit benzina și motorina în România, în ultimele 5 luni, de la începutul conflictului din Iran

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Luna 3 – vârful de presiune

În această etapă s-a acumulat efectul:

  • conflict geopolitic
  • incertitudine privind livrările
  • cotații mai mari ale petrolului
  • reacția întârziată a pieței interne.

La începutul anului 2026, carburanții porneau de la valori mult mai mici:

  • benzina standard: aproximativ 7,59 lei/l
  • motorina standard: aproximativ 7,78 lei/l (1 ianuarie).

În lunile următoare, diferența s-a acumulat.

Efect: România a intrat într-o zonă de prețuri de peste 9 lei/l pentru benzină și motorină.

Evoluția prețurilor la sfârșitul lunii aprilie 2026

Motorina standard: a depășit 9 lei pe litru, ajungând la valori de 9,07 lei și chiar 9,37 lei pe litru la unele stații precum OMV.

Benzina standard: a crescut constant, ajungând în stațiile Lukoil și alte rețele la aproximativ 8,99 lei pe litru la finalul lunii.

Tendința generală: majorările au avut loc succesiv în zilele de 24, 25, 27, 28, 29 și 30 aprilie 2026, pe fondul unor scumpiri repetate în lanț la principalele rețele de distribuție (Petrom, OMV, MOL, Lukoil).

Benzina, mai scumpă decât motorina în mai 2026

Ulterior, în mai 2026, prețurile la carburanți au crescut constant în România, benzina depășind pe final de lună pragul de 9,50 lei/l și devenind mai scumpă decât motorina.

Începutul lunii (1-7 mai): prețurile au pornit de la sub 9 lei/l (de exemplu, Socar la 8,99 lei/l la 1 mai), urcând spre 9,12 lei/l pe 6-7 mai.

Mijlocul lunii (20-21 mai): Rompetrol a crescut benzina la 9,28 lei/l pe 20 mai, în timp ce motorina se situa în jur de 9,53 – 9,59 lei/l.

Sfârșitul lunii (28-30 mai): benzina a urcat accelerat și a ajuns să depășească motorina, cea mai ieftină benzină standard trecând de 9,50 lei/l, iar motorina standard stabilizându-se în jur de 9,54 lei/l.

Cum s-au scumpit benzina și motorina în România, în ultimele 5 luni, de la începutul conflictului din Iran

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Luna 4 – piața începe să se stabilizeze

După primul val de panică, piața petrolului a început să oscileze.

Aici este un aspect interesant: chiar dacă războiul continua, prețurile nu au continuat să crească nelimitat.

Piețele includ rapid în cost scenariul cel mai pesimist, iar dacă acel scenariu nu se materializează, presiunea scade.

În România au apărut fluctuații și reduceri punctuale.

Evoluția prețurilor în iunie 2026

Începutul lunii (8-12 iunie 2026): benzina standard se vindea în jur de 9,05 lei/l la începutul lui iunie, variind ulterior spre scăderi temporare urmate de noi creşteri la motorină (care a ajuns la peste 9,04 – 9,18 lei/l).

O stație Petrom din București care are afișat prețul la benzină și motorină, București, 5 iunie 2026
Benzina ajunge mai scumpă ca motorina. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu

La mijlocul lunii iunie (12 iunie): au fost raportate ieftiniri de până la 20 de bani/litru.

Situația de la mijlocul/sfârșitul lunii (23-26 iunie 2026): au avut loc scumpiri succesive; de exemplu, la OMV benzina a ajuns la 8,68 lei/l pe 25 iunie, iar motorina la Socar a urcat la 9,24 lei/l pe 26 iunie.

Finalul lunii (29-30 iunie 2026): prețurile s-au stabilizat, cel mai mic cost pentru benzina standard fiind de 8,62 lei/l (Petrom).

Luna 5 – prețuri mari din nou, sub scenarii alarmiste

În prezent:

  • benzina standard este în jurul valorii de 9 lei/l
  • motorina a atins din nou 10 lei/l.

Evoluția prețurilor în iulie 2026

În iulie 2026, prețurile carburanților din România au înregistrat scumpiri masive, motorina standard depășind pragul istoric de 10 lei pe litru în majoritatea rețelelor mari din București.

O benzinărie Lukoil din București, cu prețurile afișate, luni, 27 iulie 2026
O benzinărie Lukoil din București, luni, 28 iulie 2026. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu

Potrivit monitorizărilor, prețurile valabile la sfârșitul lunii iulie sunt următoarele:

Benzină standard: cel mai mic preț din Capitală a ajuns la 9,15 lei/litru (la stațiile Rompetrol).

Motorină standard: prețurile au crescut, depășind 10 lei în benzinării. Un litru costă 10,07 lei la Petrom, 10,10 lei la Rompetrol, 10,13 lei la OMV și atinge un maxim de 10,18 lei la Lukoil.

Evoluția tarifelor indică o tendință accelerată de creștere în a doua jumătate a lunii, după ce pe 20 iulie cea mai ieftină motorină costa doar 9,44 lei/litru. Din cauza acestor scumpiri severe, în Parlament s-au depus deja inițiative pentru reducerea de urgență a accizelor.

Cum s-au scumpit benzina și motorina în România, în ultimele 5 luni, de la începutul conflictului din Iran

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Au existat avertismente că motorina ar putea trece de 10 lei dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se agravează.

Totuși, scenariile extreme (de tip 15-16 lei/l) nu s-au materializat până azi, 29 iulie 2026. Ele au fost scenarii de risc, nu prognoze certe.

5 luni de la criza din Iran: cât a plătit șoferul român pentru conflictul din Orientul Mijlociu

Dacă privim strict de la atacul asupra Iranului până azi, iată situația rezumată:

Cum s-au scumpit benzina și motorina în România, în ultimele 5 luni, de la începutul conflictului din Iran

Pe scurt, conflictul din Iran a avut un efect clar asupra carburanților din România, dar nu unul catastrofal. Motorina a fost „victima principală”.

Dacă luăm ca reper 28 februarie 2026 (înainte ca efectele conflictului să se propage în piața carburanților) și comparăm cu astăzi, rezultă următoarea evoluție:

Cum s-au scumpit benzina și motorina în România, în ultimele 5 luni, de la începutul conflictului din Iran

Diferența

  • Benzină: +1,10 lei/litru (+13,8%)
  • Motorină: +1,65 lei/litru (+20%)

Ce înseamnă în practică

Pentru un șofer care alimentează un rezervor de 50 de litri:

  • Benzină: plătește astăzi cu aproximativ 55 de lei mai mult decât pe 28 februarie.
  • Motorină: plătește cu aproximativ 82,5 lei mai mult pentru același plin.

Așadar, față de perioada de dinaintea izbucnirii conflictului, benzina s-a scumpit în România cu aproximativ 1,10 lei/litru, iar motorina cu aproximativ 1,65 lei/litru. Creșterea procentuală este de aproape 14% la benzină și 20% la motorină.

Dar nu toată această scumpire poate fi atribuită exclusiv războiului. Conflictul din Orientul Mijlociu a fost principalul factor de presiune asupra cotațiilor petrolului, dar asupra prețurilor din România au influențat și evoluția cotațiilor produselor petroliere, cursul valutar și politica comercială a companiilor petroliere.

Față de începutul anului, creșterea este de ordinul a aproximativ 2-2,2 lei/litru pentru motorină și 1,5-1,8 lei/litru pentru benzină (estimativ, în funcție de stație și momentul comparat).

Cum s-au scumpit benzina și motorina în România, în ultimele 5 luni, de la începutul conflictului din Iran

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Prețul real al benzinei în România, doar 50% din costul final

Prețul real al benzinei în România este de circa 50% din costul final pe care îl plătesc șoferii la stațiile peco, iar restul este reprezentat de accize și TVA, astfel că fiscalitatea este una foarte mare la noi în țară, a spus recent Eugenia Gușilov, director al think tank-ului Romania Energy Center (ROEC), pentru ziarul Libertatea.

Prețul benzinei include costul de producție, extracția țițeiului din pământ, transportul la rafinărie, costul drumului produselor rafinate la benzinărie și distribuția.

Spre exemplu, de la un cost de producție de 1 euro/litru, adică peste 5 lei, benzina ajunge să coste în jur de 9 lei, în funcție de stația peco de la care alimentezi, de tipul de benzină sau de ziua săptămânii, având în vedere că prețul variază aproape zilnic.

Fiscalitatea în România e aproape de 100%, pentru că atât cât de costă să rafinezi și să distribui, se mai adaugă taxele. TVA este de 21%, iar acciza fixă este 3,8 lei/l la motorină și 3 lei la benzină, iar TVA se aplică și pe acciză”, explică Eugenia Gușilov.

Din 2007 de când România a intrat în UE, „politica agresivă de mediu presupune descurajarea utilizării combustibililor fosili”, mai spune directoarea ROEC, unul dintre cele mai importante think-tank-uri românești în domeniul energiei.

Dar tot continentul plătește cu mult peste prețul real, mai apreciază ea. În România, statul ar putea să mai scadă din TVA și accize, având pârghia, pentru a mai reduce din prețul combustibilului.

„În UE, situația nu era uniformă pentru că statele pot să stabilească ele. Normal, statul are pârghia și poate să modifice TVA, poate să scadă TVA dacă vrea. Iar acciza este o altă pârghie pe care statul putea să o diminueze”, explică Eugenia Gușilov.

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