Codin Maticiuc a ales să nu publice o fotografie cu sărbătorita, ci un cadru special cu neurochirurgul Ionuț Gobej, medicul care i-a salvat viața mamei sale în repetate rânduri pe parcursul ultimului an.

Mesajul a atras rapid atenția comunității online, dezvăluind momentele grele prin care a trecut familia Maticiuc în lupta cu o boală extrem de dură.

Codin Maticiuc: „A operat-o pe mama de trei ori pe creier în ultimul an în lupta ei cu cancerul”

Omul de afaceri a povestit că mama sa a fost supusă unor intervenții chirurgicale extrem de delicate pe creier.

Codin Maticiuc si medicul care i-a salvat mamaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Astăzi este ziua mamei mele și e prima dată când nu pun o poză cu ea, ci cu omul care mi-o ține lângă mine. El este doctorul Ionuț Gobej și a operat-o pe mama de trei ori pe creier în ultimul an în lupta ei cu cancerul. Nu e doar doctor, Ionuț e OM. Câți chirurgi mai știți voi cu enormă empatie?”, a spus el.

Codin Maticiuc a amintit despre momentele tensionate de la Terapie Intensivă, explicând cum neurochirurgul găsește mereu resurse să aducă puțină liniște familiei, chiar și în mijlocul oboselii extreme.

„Stă cu mama înainte și după și ma sună mereu cu video din ATI când nu pot să intru la ea ca s-o văd, ca să vorbim. Nu doar mă sună. Zâmbește. Zâmbește în pofida oboselii, ca să știu eu că e totul bine. Acesta este doctorul și aceasta este o captură de ecran de când el îmi dă veștile”, a adăugat el.

Codin Maticiuc, mesaj de mulțumire: „Datorită lor trăiește”

În loc de urările obișnuite adresate mamei sale, Codin Maticiuc le-a cerut celor care îl urmăresc să își îndrepte gândurile bune către întreaga echipă de specialiști care o îngrijește, amintindu-l și pe medicul oncolog Dan Mitrea.

„Sunt locuri și oameni care dau speranță. Chiar m-aș bucura să le mulțumiți lor decât un «să-ți trăiască mama» căci datorită lor trăiește. Și eu astăzi le mulțumesc lor, celor care au făcut posibil să îi spun astăzi mamei «la mulți ani» și să îi sărut mâna. Mă înclin în fața voastră”, a încheiat el.

Postarea a adunat rapid mii de reacții de susținere, oamenii transmițându-i sănătate doamnei Maticiuc și apreciind deschiderea cu care omul de afaceri a vorbit despre efortul cadrelor medicale.

Sursa foto: Instagram – Codin Maticiuc

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