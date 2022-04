Actorul Cătălin Neamțu, la un pas de tragedie pe scena „Românii au talent”, în timpul unui număr de magie. „Ar fi fost o moarte stupidă

Acesta a povestit ce a trăit pe scena talentelor în momentul în care a luat parte la numărul realizat de magicianul Aitor Frances. Un număr care ar fi putut avea un final tragic.

Pe scurt, Cătălin a stat ascuns într-unul din cele patru sicrie numerotate de la 1 la 4 și aduse pe scenă de magician. Aitor a venit și cu o monedă. Pe o față scria moarte, pe cealaltă viață. Fiecărui jurat i s-a repartizat un număr. Ei au aruncat pe rând moneda în aer, iar ce a urmat le-a dat fiori pe șira spinării, Potrivit PRO TV.

Dragoș Bucur, care avea numărul 1, a aruncat moneda, iar când a căzut scria moarte. Magicianul se pregătea să arunce cu un topor uriaș în sicriu cu numărul 1 când a fost oprit de producător.

Cătălin Neamțu era ascuns în sicriul cu numărul 1, însă o clipă de neatenție din partea asistentei lui Aitor era să ducă la o tragedie.

„Îmi pare rău… E a doua oară în viața mea când practic un număr de magie”, s-a scuzat asistenta Mel cu lacrimi în ochi. Aitor s-a scuzat și el pe scena talentelor și a transmis că este prima oară când ratează un număr de magie.

„Eu nu am simțit pericolul înăuntru. Eram cu un telefon cu care mă și filmam între patru pereți ca să zic așa… Eu când am auzit că „numero 1 muerte” și eu știam că sunt acolo în sicriu și că urmează să vină cu un topor cu mine, m-am gândit că e vreo glumă… am zis: stai că acum mă sucește și o dă domnul magician într-un alt fel. (…)

Ar fi fost o moarte stupidă! Să mori pe scena unui show de talente mi se pare absolut senzațional (…) Sunt recunoscător colegilor că au spus stop și au oprit momentul la timp”, a povestit Neamțu.

