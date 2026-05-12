Decizia vine după ce Migración Colombia a refuzat cereri anterioare ale jurnaliștilor, invocând „securitatea națională și protecția datelor personale”.

Tribunalul Administrativ din departamentul Cundinamarca a considerat că informațiile sunt „de interes public major” și necesită „supraveghere cetățenească”. Hotărârea vizează documente care ar putea aduce lumină asupra relațiilor dintre Epstein, Maxwell și fostul președinte columbian Andrés Pastrana, care a condus țara între 1998 și 2002.

Numele lui Pastrana apare în documente declasificate de Departamentul de Justiție al SUA, în legătură cu crimele comise de Epstein. Fostul președinte columbian a zburat cu avionul privat al lui Epstein în 2003 și apare în e-mailuri care sugerează o relație apropiată cu Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell.

În plus, o fotografie din 2002 îl arată pe Pastrana alături de Maxwell, ambii purtând uniforme ale Forțelor Aeriene Columbiene.

Într-un schimb de e-mailuri declasificate, Maxwell susține că ar fi pilotat un elicopter militar Blackhawk în Columbia și că ar fi tras asupra unui grup de gherilă din Amazon. Pastrana confirmă că aceasta a efectuat un zbor scurt în Columbia, dar neagă orice implicare în astfel de acțiuni.

„Întâlnirile mele cu Epstein și Maxwell au fost strict formale”, a declarat Pastrana. De asemenea, fostul președinte a negat că ar fi vizitat insula privată a lui Epstein din Caraibe, unde magnatul ar fi organizat activități de trafic de persoane.

Jeffrey Epstein, cunoscut pentru legăturile sale cu elitele politice și de afaceri din întreaga lume, a pledat vinovat în 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la un minor. În 2019, a murit în închisoare în timp ce aștepta procesul.

Deși decesul său a fost declarat sinucidere, lipsa înregistrărilor de pe camerele de supraveghere și alte nereguli din închisoare au alimentat speculațiile privind circumstanțele morții sale.

