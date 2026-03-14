Emisiunea de la PRO TV în care apare actorul George Ivașcu în weekend: „Să râdem împreună”

Cei doi vor intra în jocul comentariilor și al dezbaterilor, aducând o perspectivă diferită, dar plină de energie, asupra fenomenului fotbalistic.

„Legătura mea cu sportul a fost mereu mai mult un prilej de întâlnire cu oamenii, un moment de relaxare. A făcut parte din viața mea, pe alocuri, sub forma clasică de mers la sală sau încercând activități noi ca pole dance-ul sau yoga, dar mai tare mă entuziasmează să sparg lemne când merg la țară. Acolo super workout! Îmi place să urmăresc oameni care fac asta, mă uit la fotbal când trebuie, urmăresc momentele importante și îmi doresc in continuare să fac sport, imediat ce voi avea posibilitatea, poate chiar și alături de fiica mea. Duminică ne vedem la «Fața la joc» să ne mai relaxăm, poate chiar să râdem împreună si să ne facem amintiri frumoase ca pe vremea când ne jucam cu mingea în fața casei sau a blocului”, a spus Teona Stavarachi.

Alături de invitații lor, Costin Ștucan și Cătălin Oprișan vor diseca fiecare fază, fiecare declarație și fiecare rezultat care contează, oferind telespectatorilor informație de calitate, dar și un strop de umor și energie.

Imediat după „Fața la joc”, de la ora 15.00, telespectatorii PRO TV pot urmări al doilea episod al miniseriei documentare „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”, dedicată vieții și carierei lui Adrian Mutu.

Episodul doi, intitulat „Dincolo de teren”, propune o incursiune în relațiile și universul personal al sportivului.

