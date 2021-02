Actorul Silviu Biriș își va lua licența în teologie pastorală, la 47 de ani. Reacția fiului său de 20 de ani când a aflat că tatăl lui devine preot. „A fost un șoc”

Acesta este student în ultimul an la Universitatea Teologică Justinian Patriarhul, Secţia Pastorală.

„Pentru mine, David este foarte important, mă echilibrează. David este anul întâi la Facultatea de Istorie. Când mi-a zis că vrea să se facă actor, am zis: Doamne, nu actor! Vreau să aibă o viață normală, fericită. Profesia de artist e frumoasă, dar cere mult sacrificiu. Ajungem să nu mai știm cine suntem.

Eu, la un moment dat, am făcut față destul de greu. Am înțeles că este o meserie care are un preț foarte mare.

Joc și acum, dar nu aș mai da la Teatru cu mintea de acum. După ce termin Teologia, am planuri”, a declarat actorul, la Pro TV.

Fiul actorului a fost și el șocat atunci când a aflat că tatăl său vrea să ia calea preoției.

„A fost un șoc când am auzit că tata dă iarăși la facultate, și la Teologie. Eu, inițial, am vrut să dau la Actorie, apoi la Medicină, iar la final m-am decis să dau la Istorie”, a spus David, în vârstă de 20 de ani.

