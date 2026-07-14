La scurt timp după ce a aflat că urmează să devină mamă pentru prima dată, medicii au anunțat-o pe Ada că, din păcate, sarcina ei s-a oprit din evoluție.

Ada Galeș a fost supusă unui chiuretaj prin aspirație, care i-a eliminat sarcina. Chiar dacă este un moment dificil pentru orice femeie, actrița a mers mai departe cu capul sus și a vorbit despre asta, fără rețineri.

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„La 10 săptămâni am făcut testele genetice. (…) Eu mă temeam de cine știe ce chestie cu șanse minime, nevăzută. La un risc mare nici nu mă gândeam, eram convinși că sigur o să iasă bine. Doar că nu a ieșit. În schimb a scris: risc mare de sindrom Down, 99,3% în test. Iar testele astea au o marjă de eroare foarte mică, mai ales pe Down.

A doua zi am fost la control. Acolo am aflat că sarcina se oprise singură din evoluție”, a declarat Ada Galeș, pe Substack.

Ada Galeș a mărturisit că a trecut până acum prin două întreruperi de sarcină, astfel că nu i-a fost teamă de procesul în sine.

„Și acum partea pe care vreau să o spun cu grijă. Sincer, aș fi întrerupt-o oricum. Aș fi făcut un avort la cerere, eram încă în fereastra de 14 săptămâni în care se poate face întrerupere în România, eram fix în săptămâna 11. Dar nu a mai fost nevoie să aleg, pentru că alesese corpul meu înaintea mea.

Ce ușurare. Să aibă grijă corpul meu de mine, să decidă înainte să apuc eu să mă frâng în bucăți. Am mai făcut două avorturi la cerere până acum, știu cum e să închei o sarcină. Dar e cu totul altceva să oprești ceva ce ți-ai dorit (cu condiția să fie sănătos). Acolo rațiunea nu mai ajută cu nimic. Rămâne pierderea, chiar dacă alegerea ar fi fost exact aceeași”, a declarat Ada Galeș.