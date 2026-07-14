Florian Lixandru, despre modificarea listei cu elevi admiși la „Ioan Socolescu”: „O eroare umană”

Povestea pe scurt: listele cu candidații admiși la Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” au fost publicate joi, 9 iulie. Vineri, 10 iulie, pe grupurile de părinți au început să circule zvonuri potrivit cărora listele afișate urmau să fie refăcute din cauza unor erori. „Am aflat că anumiți copii inițial admiși urmează să fie eliminați de pe liste, respinși, să-și piardă locul”, ne-au declarat părinții.

În aceeași zi, oamenii s-au adunat în fața liceului cerând conducerii explicații, însă nimeni nu i-a lămurit. „Mai mult decât atât, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, sâmbătă, pe site-ul instituției a fost publicat un anunț: luni eram chemați la școală pentru a ridica adeverințele de înscriere ale copiilor admiși. Însă, când am ajuns la secretariat, ni s-a spus că listele se refac. Prin urmare, aceste adeverințe nu pot fi, deocamdată ,eliberate”. 

De ce au fost modificate listele cu elevi admiși la Liceul de Arhitectură „Ioan Socolescu”. Florian Lixandru, șeful ISMB: „O eroare umană. Au dat probe la mai multe specializări, dar nu s-a ținut cont de asta”
Luni, 13 iulie, părinții elevilor inițial admiși, iar apoi respinși de la liceul „Socolescu” s-au adunat în fața școlii cerând lămuriri. Foto: arhivă personală

Florian Lixandru a precizat că situație a fost provocată de o eroare umană produsă în momentul în care au fost întocmite listele de admitere la cele trei specializări ale liceului: Arhitectură, Design și Conservare-Restaurare. Concret, potrivit oficialului, comisia de admitere a ierarhizat elevii exclusiv în funcție de prima opțiune pe care copiii și-au exprimat-o, fără să țină cont că mulți dintre candidați susținuseră probe de aptitudini și pentru alte specializări.

„A fost o eroare umană care a dus la o repartiție greșită a copiilor. Nu s-a ținut cont de faptul că anumiți elevi au susținut probe de aptitudini la mai multe specializări. Ierarhizați doar după prima specializare, mulți au fost declarați respinși, deși aveau rezultate foarte bune la celelalte probe și ar fi trebuit să fie admiși acolo”, a explicat Florin Lixandru.

Sistemul de repartizare nu a ținut cont de toate probele de aptitudini susținute de candidați

Inspectorul școlar spune că problema a apărut deoarece fiecare opțiune a fost tratată separat, fără ca sistemul de repartizare să țină cont de toate probele de aptitudini susținute de candidați. Astfel, un elev putea să nu obțină media necesară pentru prima opțiune, însă putea să aibă o notă suficient de mare pentru a fi admis la a doua sau chiar la a treia specializare.

„Nu s-a ținut cont că un elev care a picat la prima opțiune se încadra la a doua sau la a treia. De exemplu, un copil putea să nu intre la Design, dar să aibă nota 10 la Arhitectură și să fie admis acolo. Acest lucru nu s-a întâmplat. A fost declarat direct respins”, a explicat inspectorul.

După descoperirea erorii, întreaga ierarhizare a fost refăcută, de această dată corect, fiind luate în calcul toate probele de aptitudini susținute de copii.

Evident, odată cu refacerea clasamentului, s-a modificat și lista cu elevii  admiși. „Odată refăcută ierarhia, mai mulți elevi care figurau inițial ca respinși au devenit admiși deoarece aveau rezultate mai bune la celelalte specializări. În același timp, această recalculare i-a scos din lista admișilor pe unii dintre elevii care apăreau în prima variantă a rezultatelor”.

O soluție de compromis: suplimentarea locurilor

Pentru a evita ca acești copii să piardă locurile pe care deja le obținuseră, Inspectoratul Școlar București a decis suplimentarea numărului de locuri la clasă. „Am suplimentat numărul de locuri în limita regulamentului, cu 30 de elevi la clasă, astfel încât să fie admiși și cei aflați pe prima listă, dar și elevii care trebuiau admiși în urma refacerii ierarhiei”, a mai spus Florian Lixandru.

Potrivit inspectorului, situația a vizat în total 14 elevi. Dintre aceștia, 13 au fost admiși în urma suplimentării locurilor. „Există o singură excepție: un elev care a optat pentru o singură specializare, dar nu a avut media necesară pentru a fi admis. În cazul lui nu exista o altă opțiune pe baza căreia să poată fi repartizat”, a mai spus oficialul.

L-am întrebat pe Florian Lixandru dacă suplimentarea locurilor va crea probleme financiare, dacă va afecta bugetul alocat școlii. Răspunsul? „Sub nicio formă! Finanțarea va fi acordată în funcție de numărul final de elevi înscriși. În toamnă, liceul va primi finanțarea aferentă costului standard per elev pentru toate locurile aprobate”.

De ce au fost modificate listele cu elevi admiși la Liceul de Arhitectură „Ioan Socolescu”. Florian Lixandru, șeful ISMB: „O eroare umană. Au dat probe la mai multe specializări, dar nu s-a ținut cont de asta”
Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”, București. Foto: colegiulionsocolescu.ro

Florian Lixandru: „Situația de la „Socolescu” nu are nicio legătură cu Liceul „Tonitza”

În aceste zile au existat speculații în rândul părinților care bănuiau că situația a apărut odată cu înscrierea mai multor copii respinși de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”. Aceștia, ne-au spus oamenii cu care am stat de vorbă, s-ar fi înscris la „Socolescu” după afișarea listei cu elevi admiși aici. Inspectorul școlar general nu a confirmat acest zvon. Dimpotrivă. „Nu are nicio legătură. Acei elevi au susținut probele de aptitudini la Tonitza. Noi vorbim exclusiv despre situația creată la Liceul de Arhitectură «Nicolae Socolescu»”, a precizat inspectorul.

În paralel cu rezolvarea situației elevilor, la nivelul liceului a fost declanșată o cercetare disciplinară în urma căreia se vor stabili vinovații și sancțiunile. 

Florian Lixandru a precizat că, dacă este să vorbim în acești termeni, despre cine a greșit, vinovații sunt cei care au aplicat greșit algoritmul de repartizare. „Identificarea persoanelor responsabile revine comisiei de cercetare disciplinară din cadrul școlii. Însă pe mine mă interesează mai puțin acest aspect. În schimb, mă interesează foarte mult copiii și rezolvarea situației lor. Cine a greșit trebuie stabilit de școală, iar cei vinovați vor răspunde disciplinar”, a declarat Florin Lixandru.

În funcție de concluziile anchetei, sancțiunile pot merge de la avertisment până la diminuarea salariului pentru o perioadă determinată, măsurile urmând să fie stabilite de comisia de cercetare disciplinară și comunicate ulterior inspectoratului școlar.

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