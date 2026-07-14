Cursa pentru titlul mondial intră în linie dreaptă. După ce turneul a început cu 48 de naționale, iar meciurile de până acum au adunat sute de milioane de telespectatori, careul de ași pare să fie cel mai tare din ultimele ediții ale Campionatului Mondial de Fotbal. Spania lui Lamine Yamal va întâlni Franța lui Mbappe într-un clasic al fotbalului european, în timp ce Anglia lui Jude Bellingham ia cu asalt Argentina lui Leo Messi. Lăsați în comentarii cum credeți că va arăta marea finală a celui mai tare turneu de fotbal din lume.

Universitatea Craiova a dat din nou lovitura și a câștigat Supercupa României, după un duel de foc împotriva celor de la Universitatea Cluj. Partida a ținut fanii cu sufletul la gură până în ultima clipă, meciul fiind decis la loviturile de departajare, scor 5 la 3. Craiovenii au sărbătorit o triplă istorică obținută în sezonul 2025/2026 alături de marea de suporteri alb-albaștri, pe stadionul Ion Oblemenco

Linda Noskova este noua campioană de la Wimbledon. La doar 21 de ani, jucătoarea de origine cehă s-a impus în fața Karolinei Muchova, într-o partidă maraton, scor 6-2, 5-7, 6-3. În urma triumfului său, Noskova a devenit cea mai tânără câștigătoare a prestigiosului turneu de Grand Slam, dar și primul titlu de acest calibru din palmaresul său.

FIFA vinde bucăți din gazonul pe care se va juca finala Cupei Mondiale 2026. Prețurile încep de la 450 de dolari și pot ajunge chiar și până la 3.000 de dolari. Piesele de colecție sunt în ediție limitată, iar dacă toate ar ajunge să fie vândute, FIFA ar putea obține venituri de peste 11,2 milioane de dolari. Cei interesați trebuie să știe însă că dimensiunile pieselor nu au fost încă anunțate. Marea finală a campionatului mondial va avea loc pe data de 19 iunie 2026.

Comitetul Internațional Olimpic a ridicat suspendarea Rusiei, lucru ce reprezintă un pas uriaș către reintegrarea țării în sportul mondial. Această decizie deschide calea pentru revenirea sportivilor ruși sub propriul steag la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Totuși, participarea va depinde de hotărârile fiecărei federații internaționale

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