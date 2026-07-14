Monica Tatoiu a slăbit deja 3 kilograme într-o săptămână și a ajuns de la 68 la 65 de kilograme dar își dorește să ajungă la 63 de kilograme, greutatea finală și apoi să se mențină în formă cum trebuie.

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„M-am apucat de dietă. Am scăpat deja frumos de 3 kilograme într-o săptămână, de la 68,4 kilograme am ajuns la 65,4. Ținta este să ajung la 63 de kilograme. Dieta este bazată pe analize de sânge. Foarte personalizată. Am niște analize de ficat mai urâte. De asta am început dieta. Fără șampanie, fără fructe în afara merelor…”, a povestit Monica Tatoiu , pentru Click!

Femeia de afaceri a schimbat recent prefixul și a împlinit 70 de ani pe 21 iunie. Sănătatea este prioritară pentru Monica Tatoiu care a nu se abate de la a bea 2,5 litri de apă plată de zi, mănâncă din 5 în 5 ore, multe proteine și legume.

„Mănânc din 5 în 5 ore, mai mult proteine, legume, și beau 2,5 litri de apă. Urmează să plec în altă vacanță, pentru 5 săptămâni, de data asta în Sardinia. Nu trebuie să renunț la acest nou stil de viață. După faza a doua a dietei urmează faza a treia și apoi a patra. Sănătatea este prioritară!”, a mai povestit Monica Tatoiu pentru sursa citată.

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