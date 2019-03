Ada Condeescu, detalii despre via’a de mămică. „Eu m-am cam rupt de realitatea din jur”

Ada Condeescu a acordat un interviu pentru Formula AS, în care a oferit detalii despre viața sa de familie și despre rolul de mămică.

„Da, deocamdată acesta este jobul meu per­ma­nent, dar uşor-uşor trebuie să ne şi desprindem un pic şi să mă întorc la meseria mea…

…Bebeluşul şi-a făcut sim­ţită pre­zenţa din plin. Dacă în jurul meu toţi aveau co­pii liniştiţi, care dor­meau toată noaptea, ei bi­ne, fetiţa mea nu a fost aşa. Nu dormea mai deloc”, a declarat actrița.

Vedeta a explicat și cum a ales numele Ecaterina pentru fiica sa:

„Numele a venit cumva el la noi. Am căutat luni de zile un nume, iar acesta a apă­rut aşa, pur şi simplu, şi abia după ce ne-am decis, am realizat că şi pe bunica lui Cătălin (regizorul Cătălin Mi­tulescu, soţul actriţei n.r.) o chema Eca­te­rina, la fel ca şi pe străbunica mea din par­tea ta­tălui. Aşa că parcă acest nume ne-a venit de undeva din Univers. Şi ne-a plă­cut şi im­portanţa acestui nume în istorie. E un nume spe­cial. Ne place foarte mult”.



Despre cum a schimbat-o maternitatea, Ada Condeescu a spus:

„Sunt chiar în mij­locul procesului de schimbare. Nu am tras încă linie. Dar abia acum, după un an, pot să spun că încep să mă dez­meticesc. Trebuie să fii mereu prezent şi pe fază la tot ce se întâmplă cu copilul. Eu m-am cam rupt de rea­litatea din jur. Se amestecă noaptea cu ziua, mai ceva ca la o filmare de noapte. Nu mai înţelegi ni­mic. Da, simt că m-am transformat un pic. Mă simt aşa, tot pe mine, dar cu nişte plusuri. Simt că am făcut bine ce am făcut până acum.

E bine şi pentru mine ca mamă, dar şi ca om. Văd cum se comportă, se vede că e un copil fe­ricit şi foarte sociabil, aşa că până acum cred că sunt o mamă bună. Lucrurile astea îţi dau putere să treci peste nopţi nedormite, peste perioada în care nu lucrezi, în care stai pe bară, dar am ştiut din­­tot­deauna că acesta este mersul lu­crurilor pen­tru mine.

Mi-am dorit un copil şi ştiam că asta vine cu nişte alegeri la pachet. Cred că ma­ter­nitatea mi-a dat o greutate inte­rioară mai mare, că sunt mult mai res­pon­sa­bilă. Mi s-a tot spus că un co­pil îţi ia din liber­tate. Eu nu simt aşa. Îţi ia poa­te din micile li­ber­tăţi, dar micile ne­bu­nii le-am fă­cut la timpul lor. Nu le simt lipsa”.

