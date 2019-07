Ada Condeescu e masterchef acasă! Ce secrete culinare a învățat de la soțul ei, regizorul Cătălin Mitulescu

Actrița Ada Condeescu a devenit pentru prima dată mamă în urmă cu un an și cinci luni, când a născut-o pe Ecaterina. Micuța este la vârsta când întoarce casa cu susul în jos, iar mama ei are de lucru non-stop când e acasă. „Mă implic pentru că sunt un om destul de ordonat și strâng mereu jucăriile copilului. Oamenii îmi spun că nu are rost să le strâng de o mie de ori, mie îmi place să le strâng pentru că mi se pare foarte bine și pentru copil să nu fie totul vraiște și să aibă o rază vizuală destul de liberă și curată”, a precizat ea.

Ada alături de fiica ei

Atunci când are o pauză, actrița preferă să pregătească ceva bun și proaspăt pentru membrii familiei. „Gătesc în fiecare zi aproape, că e pentru noi, că e pentru fetiță, deja acum se combină lucrurile, în sfârșit, adică ce mâncăm noi mănâncă și Ecaterina. Și gătesc mult”, ne-a povestit Ada Condeescu.

Face schimb de poze cu Diana Cavaliotti

Ada Condeescu ne-a povestit că și-a îmbogățit cunoștințele culinare furând secrete de la Cătălin Mitulescu.

Ada Condeescu și Cătălin Mitulescu

„Am învățat și de la soțul meu multe lucruri și îmi place să testez mereu rețete. În primul rând zona asta de mâncare italienească, de sosuri pentru paste , dar așa foarte elaborate.

Adică ragu nu e așa un ragu pe care mi-l imaginam eu acum câțiva ani, pizza, pâine, tot felul de lucruri foarte bune”, a declarat, pentru Libertatea, Ada Condeescu. Actrița a descoperit că o colegă de breaslă împărtășește aceeași pasiune ca și ea, așa că schimbul de experiență este bine-venit. ”Eu și prietena mea Diana Cavaliotti mereu facem schimb de poze, ne umilim culinar una pe alta”, a conchis Ada.

