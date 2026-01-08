Emoțiile au atins cote maxime în ediția recentă a emisiunii „Power Couple” difuzată de Antena 1, când Adda și Cătălin Rizea au fost protagoniștii unui moment neașteptat.

În timpul desfășurării probei, tensiunea a crescut vizibil, iar stresul și emoțiile intense au condus la un moment complet neașteptat: Adda, prinsă în valul competiției și a emoțiilor, a reacționat impulsiv, lovindu-și soțul în piept.

Adda a povestit în fața camerelor că, în urmă cu mai mulți ani, a fost implicată într-un accident serios.

„Acum mulți ani a intrat în noi, nu conduceam eu, n-aveam permis, cu 70 km/h. Am simțit doar o senzație foarte ciudată. O bubuitură, nu știu, ne-a târât foarte mult. Din impact, am dat foarte tare cu capul de tetieră. (…) A venit ambulanța foarte repede. M-au imobilizat, mi-au pus guler cervical, m-au dus la spital, mi-au făcut ecografie, radiografie… Adică, pentru mine a fost foarte traumatizant”, a povestit artista, vizibil emoționată.

„N-am mai avut putere să înjur. Mi-a plecat mâna”, a spus Adda. „I-a plecat serva”, a răspuns Cătălin. Incidentul, surprins de camere, a devenit rapid unul dintre cele mai discutate momente ale emisiunii.

Săptămâna viitoare, cuplurile pornesc într-o nouă etapă a experienței lor, în competiție. Iar probele sunt unele care îi vor testa la maximum! Cum vor arăta investițiile și care vor fi rezultatele, în clasament, vom afla în ediția următoare.

