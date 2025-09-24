Artista a povestit că băiatul său a fost chiar jignit de unii dintre colegi, lucru care îl afectează emoțional. În loc să răspundă cu aceeași monedă, artista a ales să-l îndrume pe Alex să nu pună la suflet aceste situații. „La școală, dacă se ciondănește cu vreun copil, îl înjură de mine. Și se supără, are o sensibilitate, dacă-i zice cineva ceva de mine. Dar i-am explicat că fiecare spune ce aude pe acasă. Dar sunt copii”, a mărturisit aceasta pentru Cancan.

Fiul Addei merge la o școală de stat

Deși părinții ar fi avut posibilitatea să îl înscrie la o instituție privată, Alex urmează cursurile unei școli de stat. „Am vrut neapărat să-l dăm la stat. Am auzit însă multe povești de la școlile private și am fost șocată puțin. Uneori am regretat, dar vom vedea ce va fi. În primele zile la școală a fost îmbulzeală mare la intrare. E ceva de rău cu părinții”, a completat artista.

Recent, băiatul a reușit să fie admis la academia clubului Rapid, după ce a trecut cu succes mai multe probe de selecție. Cu această ocazie, Adda a subliniat că reușita îi aparține exclusiv fiului său și nu influenței părinților.

„Alex a intrat la Academie la Rapid. A dat vreo patru probe. A intrat printre primii, pe forțele lui. Nu are nicio legătură cu noi. Din păcate, e predispus la vorbe: că vai, părinții săi cine sunt. Chiar e un copil foarte bun”, a adăugat aceasta.

Adda, căsnicie de durată cu Cătălin Rizea

Adda și Cătălin Rizea sunt căsătoriți de nouă ani și formează unul dintre cele mai solide și amuzante cupluri. Atunci când vorbim de organizare, Adda este extrem de atentă, motiv pentru care își dorește ca și familia ei să fie la fel. Din păcate, Cătălin e total opusul, lucru care o deranjează pe vedetă. Interpreta a dat noi detalii din familia ei, în stilu-i caracteristic, recunoscând că soțul în cam dă „teroare”, atunci când vine vorba de organizarea hainelor.

„Eu nu îi cer părerea lui Cătălin, nu țin cont de părere lui atunci când vine vorba de ținute, de make-up. Niciodată nu îl întreb, mai degrabă îi cer părerea lui Alex. Copiii sunt foarte sinceri și am încredere că mi-ar spune dacă îmi stă bine cu ceva sau nu. În schimb, Cătă îmi dă teroare efectiv. Eu i-am pregătit lui absolut tot, frumos. Pentru că nu doar dulapul meu arată bine, ci și al lui și al lui Alex, fiul nostru. Eu i-am pus toate hainele pe nuanțe, pe degrade-uri.

Are separat hainele albe și cele negre. Sunt foarte bine organizate, ca să poată soțul meu să își facă ținutele. Dar cu toate acestea, el face haos, evident. Degeaba mă chinui eu și le așez mereu, pentru că oricum nu am ce face și e dezastru. În plus, mă mai și întreabă mereu cu ce să se îmbrace, dacă merge aia cu aia.

Tot timpul mă terorizează. Bine, deja lumea știe că eu am o problemă cu organizatul, cu curățenia. Vreau pe această cale să anunț că nu mai am doar 6 aspiratoare, ci acum am 7. Am mai achiziționat unul. Iar unuia i-am pus și nume, îl chemă Curățel. Acum aș mai vrea un robot din acela care fierbe tot, un steamer, ca să dezinfectăm totul”, a declarat Adda pentru Cancan.

