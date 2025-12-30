Pe Facebook, Adela Popescu a distribuit o galerie foto, însă o fotografie a atras imediat atenția fanilor, atât prin simplitatea momentului, cât și prin mesajul sincer care o însoțește. În imagine, Adela Popescu apare fotografiată din spate, într-un decor tipic asiatic, sub un acoperiș din stuf, într-un spațiu deschis, aerisit.

Adela Popescu, surprinsă alături de băieții ei

Vedeta poartă o ținută lejeră de vacanță, cu o fustă neagră lungă și un costum de baie alb, accesorizată cu o eșarfă colorată prinsă pe cap, perfect adaptată climei tropicale. Lângă ea se află cei trei băieți, aliniați la o masă din lemn, fiecare concentrat asupra activității din fața sa. Cei mici par să se joace sau să prepare ceva într-un cadru rustic, cu boluri și ustensile din lemn, în timp ce, în spatele lor, rafturile sunt pline cu banane, detaliu care completează atmosfera autentică din Thailanda.

Copiii sunt îmbrăcați lejer, în tricouri și pantaloni scurți, unii desculți, alții cu papuci lăsați neglijent pe podea, semn al unei libertăți specifice vacanțelor fără griji. Imaginea transmite naturalețe, joacă și o legătură firească între mamă și copii, fără constrângeri sau reguli rigide. Alături de fotografie, Adela Popescu a împărtășit și câteva gânduri despre experiența familiei în Thailanda, dar și despre energia inepuizabilă a celor mici.

Declarațiile ei, scrise cu sinceritate și umor, au rezonat cu mulți părinți: „După câteva zile mai aproape de Phuket, ne-am mutat în zona Khao Lak. Primele zile de acomodare la fus orar, mirosuri, gusturi, iar acum liniște, bălăceală, citit. Băieții ne provoacă clipă de clipă și e foarte bine că e așa. E parte din natura lor. Să stea cuminți e împotriva firii.

Comparația făcută de vedetă

Și chiar mă gândeam dacă frații mei au fost la fel. Mi-au confirmat că la fel, dacă nu chiar mai mult. Doar că «terenul lor de joacă» era mult mai întins ca spațiu și timp. Adică aveau tot satul la dispoziție de dimineața până seara. Probabil că, dacă ar fi fost ținuți sub lupă, ca mai toți copiii din ziua de azi, ar fi fost considerați neastâmpărați, neobrăzați, prea activi.

Așa că noi alegem strategic fie plaje cu agitație, muzică, oameni, fie unele aproape pustii. Măcar în vacanțe. E lesne de înțeles de ce, nu? 😅”.

Prin această postare, Adela Popescu nu doar că a oferit o fereastră către vacanța familiei sale, ci a transmis și un mesaj despre libertatea copilăriei, acceptarea energiei naturale a copiilor și nevoia de spațiu pentru joacă și explorare. O lecție simplă, dar valoroasă, surprinsă într-o imagine de vacanță din Thailanda.

