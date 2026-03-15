„În fiecare an, de când filmează Radu Vâlcan la @insulaiubirii_oficial , în ultimele 10 zile merg la el. La început stăteam toată perioada.

După ce au apărut copiii, firește, am redus zilele, și doar pe finalul perioadei lui de filmare lipseam de acasă. Erau câteva zile doar ale noastre. Mie îmi plăcea să îl văd făcând ce îi place, adică să filmeze, lui îi plăcea să mă vadă făcând ce îmi place, adică să stau. :)

Și anul acesta am rezervat bilet cu plecare pe 20.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Acum două zile l-am anulat. Am considerat că nu e oportun, în această perioada tulbure, că ambii părinți să fie departe de cei trei copii mici. Mama, mama, și ce poftă îmi era de un tom yum fierbinte și iute mâncat pe o plajă la apus. Dar las că îmi fac eu o mazăre cu carne și o mănânc în spatele casei, pe băncuță”, a scris Adela Popescu pe contul de socializare.

Și Radu Vâlcan a explicat zilele trecute de ce anul acesta Adela nu va fi alături de el, în Thailanda. „În acest an am hotrărât să nu vină, o să stea alături de copii, având în vedere situațua actuală. Ne-am fi dorit enorm să petrecem timp împreună, dar din păcate asta este situația și din fericire ea este acolo.”, a spus Radu Vâlcan, pentru emisiunea prezentata de Mara Banica si Marius Nita, SpyNewsTv Live.