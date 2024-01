Adela Popescu și-a dat soțul de gol. Cum o împacă Radu Vâlcan atunci când este supărată pe el. „Mă uit la pozele pe care le-am făcut când eram certați”

Fosta prezentatoare de la „Vorbește lumea” a recunoscut că, de-a lungul căsniciei cu Radu Vâlcan, au existat multe momente tensionate. Cei doi s-au certat de nenumărate ori, însă au reușit, de fiecare dată, să se regăsească.

„Au fost câțiva ani când cedam eu și acum în perioada asta cred că s-a înțelepțit soțul și cedează el mai repede. Nu te gândi că cedează și vine și-mi spune: «hai iubita să ne împăcăm», nu. Vine, face o glumă, îmi dă un ghiont, pe mine mă bufnește râsul și ne revenim, altfel nu”, a declarat Adela Popescu la emisiunea „La Măruță”, potrivit Cancan.

Adela și Radu Vâlcan s-au certat chiar și recent, atunci când au fost plecați în Phuket, Thailanda. Ba mai mult, Adela Popescu a recunoscut că atunci când au realizat una dintre fotografiile de cuplu, avuseseră o mică dispută.

„Dacă te uiți un pic la limbajul corpului, eu trag puțin spre exterior și el trage un pic spre mine. Noi voiam amândoi să ne împăcăm. Am pus descrierea asta după ce ne-am împăcat, că zic că stau și mă uit la pozele pe care le-am făcut când eram certați”, a mai spus Adela Popescu.

Afacere la malul mării

Adela Popescu, Radu Vâlcan, Smiley, Gina Pistol, Răzvan și Irina Fodor au dus prietenia la un alt nivel și s-au făcut parteneri de afaceri. Vedetele au cumpărat un hotel în Vama Veche, iar inaugurarea va avea loc pe 1 mai 2024.

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, show-ul pe care până de curând chiar ea îl prezenta la PRO TV, Adela Popescu a dat fanilor o veste total neașteptată.

„Anul 2024 vine cu o veste mare pe care abia acum putem să o spunem. Noi o pregătim de foarte mult timp. Eu, soțul meu, prietenii noștri Smiley, Gina, Răzvan, Irina și alte două familii am luat un spațiu, e un hotel cu 14 camere în Vama Veche, noi ne vom ocupa de el.

Acum suntem în plin proces de amenajare. Suntem în plin proces de amenajare, avem și nume, avem tot ce trebuie. Hotelul există, noi îl știam. Eu și Radu am filmat acolo pentru un proiect și a fost așa un gând că cele mai frumoase vacanțe aici le-am avut. A fost un gând, a trecut. S-a aflat în gașca noastră de prieteni de această posibilitate de a cumpăra acest spațiu.

Eu știam deja de el, e foarte drăguț acest hotel și am zis să facem o chestie drăguță, așa cum ne-ar plăcea nouă din toate punctele de vedere. Hotelul ăsta o să fie un cumul de ce suntem noi toți la un loc. O să fie deschis la 1 mai. Tare mi-e teamă că dacă venim noi cu familiile noastre nu mai are loc nimeni”, a declarat Adela Popescu la PRO TV.

