Radu Vâlcan, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România, a surprins recent fanii cu o imagine postată pe rețelele de socializare, în care apare pe patul de spital, având o branulă pe mână. Prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” a dezvăluit că a fost la spital pentru o colonoscopie, procedură la care a apelat în scop preventiv, fără să fi avut simptome alarmante.

Într-o postare pe Instagram, Radu Vâlcan, în vârstă de 47 de ani, le-a explicat urmăritorilor săi că și-a dorit să facă acest pas pentru a verifica sănătatea colonului și pentru a preveni eventuale afecțiuni, inclusiv cancerul colorectal. Prezentatorul a recunoscut că a avut rețineri în fața acestei metode de screening și a amânat-o de mai multe ori, însă conștientizarea importanței acestei proceduri, recomandată după vârsta de 45 de ani, l-a determinat să acționeze.

„O metodă de screening, extrem de eficientă pentru depistarea cancerului colorectal”

Soțul Adelei Popescu și-a încurajat fanii să acorde o atenție sporită sănătății lor. El a subliniat importanța prevenției și a dorit să împărtășească această experiență pentru a le da curaj și altor oameni care se confruntă cu frica de investigații medicale.

„Sunt bine, totul perfect! Zilele trecute am solicitat o colonoscopie. Preventiv, de siguranță, fără niciun simptom care să o recomande. O metodă de screening, extrem de eficientă pentru depistarea cancerului colorectal, și nu numai. În mod normal, sincer, n-aș vorbi despre asta, public. Să recunoaștem, nu este un subiect tocmai confortabil. Procedura durează cât ai visa, sub anestezie, trei melodii Coldplay, consecutiv. Fară durere, ca un somn de prânz, de care toți avem nevoie. De ce am dorit să fac asta? Pentru că se recomadă după vârsta de 45 ani. În curând fac 48. Pentru că, deja, prea multe vieți se duc din cauza asta. Pentru că este frică, pentru că se amâna. Din frică. Și eu, la fel, am tot amânat-o. De frică. Dar, mi-am dat seama că trebuie s-o fac. Pentru că am o responsabilitate, pentru că am o familie care nu trebuie să sufere din cauza indiferenței mele. Sănatatea noastră este sănătatea familiilor noastre. Poza asta este o reclamă, o reclamă la prevenție”, a scris Radu Vâlcan pe rețelele de socializare.

Postarea sa a generat numeroase reacții de susținere din partea fanilor, care l-au felicitat pentru inițiativă și pentru faptul că își folosește influența pentru a aduce în discuție un subiect atât de important, dar adesea evitat.

