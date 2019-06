Adelina Pestrițu este dependentă de sport. „Chiar și cu make-up pe față”

Adelina Pestrițu a postat un mesaj pe contul de socializare în care le explică fanilor, ce înseamnă sportul pentru ea. „Mă simt tare bine făcând sport. Merg la sala ori de câte ori am ocazia, chiar și atunci când am un program foarte încarcat, cum a fost și astăzi. Chiar și cu make up pe fața, atunci când antrenamentul este stabilit între 2 întălniri. Atunci când vrei sa fii sănatos și să ai un corp armonios, nu exista pretexte. ??”, a scris Adelina pe Facebook.

