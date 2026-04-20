„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea, / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa”, este refrenul melodiei care a revoltat o parte dintre oamenii din mediul online.

Potrivit informațiilor apărute pe YouTube, melodia a fost produsă de Florin Buzea (Bonny) și compusă de Alex Velea și Cristian Valentin Udrea (Rashid). Iar versurile ar fi fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea (Rashid) și David Botescu.

„Am ascultat astăzi piesa «Mamacita», lansată de Frații Velea în care se vorbește despre o fetiță de 8 ani și spun, la un moment dat, ceva de genul «mă duc să o fac a mea». Și recunosc că m-a întristat. Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă cât de normal pare.

E genul de replică pe care o auzi peste tot: în piese, în glume, între oameni și nici nu te mai oprești asupra ei. Dar când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze. Pentru că, dincolo de inocență, e acolo un mesaj pe care îl învățăm foarte devreme: că o fată poate fi «a cuiva», că poate fi cucerită, luată, revendicată”, a reacționat Andreea Raicu pe internet.

După ce a văzut că melodia „Mamacita” a stârnit foarte multe controverse în mediul online și mulți fani l-au pus la zid, Alex Velea a luat o decizie radicală: a șters de pe YouTube videoclipul piesei!

Cu toate acestea, pe TikTok, Facebook și Instagram au rămas postate bucăți din videoclip, iar melodia se află în continuare pe YouTube.

@fratii.velea Hei! Va asteptam pe sunet 🤍Cele mai tari clipuri primesc repost + comm ♬ original sound - Fratii Velea

„Dincolo de îngrijorarea fiecărui român în legătură cu toate consecințele pe care le suferim și toate îngrijorările legate de starea de război, există și un alt timp de îngrijorare, care este în fiecare familie și e dincolo de prețuri, de costuri, de drone. Mă refer la ce se întâmplă cu copiii noștri.

Cum este posibil ca în societatea noastră niște copii de 8-9-10 ani să ajungă să vorbească și să asculte apoi ceea ce se vorbește pe ritmuri melodice despre cum trebuie să transforme un băiat o fată în a lui? Nu cred că sunt vinovați doar părinții care i-au lăsat să cânte acele versuri. Cred că noi toți avem o parte din vină”, a spus și Gabriela Firea pe internet, fără a oferi însă numele melodiei sau al artiștilor care s-au ocupat de lansare.

Chiar dacă de pe YouTube a dispărut videoclipul melodiei „Mamacita”, Alex Velea îi promovează în continuare pe Dominic și Akim atât pe TikTok, cât și pe Instagram, acolo unde îi îndeamnă pe fani să se filmeze pe versurile melodiei care a fost lansată de frații Velea.

„Salutare frați și surori, vă mulțumim pentru susținerea voastră. Vă așteptăm cu cât mai multe clipuri pe sound-ul nostru «Mamacita»”, spun Dominic și Akim pe TikTok într-un clip care a fost repostat și de Alex Velea pe Instagram, la story, în weekend.

Chiar dacă multe voci din mediul online au reacționat împotriva fraților Velea, există și persoane care le-au luat apărarea lui Dominic și Akim.

„Am ascultat piesa copiilor familiei Velea, «Mamacita». Am zâmbit. E haioasă. Totuși niște copii mici sunt încurajați și reușesc să lanseze o melodie la 9, respectiv 11 ani și bănuiesc că au avut acordul părinților! Despre acest aspect nu s-a scris apreciativ, despre preocupările copiilor unor artiști. Azi i-am văzut pe amândoi cu bicicletele!

Am văzut însă reacțiile publice critice: de parcă am trăi într-o țară puritană, de parcă românii majoritar ascultă doar pricesne și cântări bisericești! În primul rând, nu e treaba noastră să comentăm și să judecăm ce piesă au lansat copiii unor artiști. Antonia și Alex Velea sunt artiști cunoscuți, consacrați în România de ani buni, cu o carieră în spate și piesa are implicarea și sprijinul părinților. Să fie de succes!

În al doilea rând, părinții răspund legal de creșterea și educația copiilor. Și în piesă nu se promovează ceva ilegal, nici măcar imoral! În al treilea rând, să concluzionezi că nu sunt niște părinți buni pentru că au permis asemenea versuri este total greșit. Din păcate, publicul român comentează negativ și critică cu mai multă ușurință orice apare”, a spus pe Facebook psihologul Mihai Copăceanu.

