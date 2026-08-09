Cu o experiență considerabilă în televiziune și pe platformele digitale, vedeta le-a oferit urmăritorilor săi o perspectivă personală asupra expunerii mediatice. Ea a dorit să împărtășească lecția principală pe care a învățat-o în tot acest timp.

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„Cel mai sincer sfat pe care pot să ți-l dau după 16 ani în media? Crede în tine și lasă lumea să vorbească. O să fii criticat. O să fii judecat. O să existe mereu cineva care va avea ceva de spus”, și-a început Adelina Pestrițu mesajul transmis celor care îi urmăresc activitatea.

Adelina Pestrițu: „Nu poți să mulțumești pe toată lumea”

În continuarea postării sale, prezentatoarea TV a subliniat că încercarea de a-i mulțumi pe toți cei din jur reprezintă o pierdere de resurse și de energie. Vedeta le-a recomandat urmăritorilor săi să rămână fideli propriilor principii și să nu renunțe la visurile lor din cauza comentariilor negative.

„Dar adevărul e simplu: nu poți să mulțumești pe toată lumea. Și nici măcar nu ăsta este scopul tău pe lumea asta. Așa că nu-ți mai consuma energia încercând. Fă ce simți. Muncește pentru ce îți dorești. Rămâi fidel ție. Nu te opri indiferent ce auzi. Gura lumii va vorbi oricum. Important e ca tu să nu-ți pierzi vocea”, a încheiat Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu prezintă la PRO TV reality-show-ul „Burlacii: Foc în Paradis”

PRO TV a făcut anunțul oficial privind lansarea unuia dintre cele mai așteptate reality-show-uri ale toamnei. Emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” va avea premiera pe 14 septembrie, fiind difuzată atât pe postul TV, cât și pe platforma online VOYO. Producția filmată în Turcia marchează și revenirea Adelinei Pestrițu pe micul ecran, vedeta fiind cea care îi va însoți pe concurenți de-a lungul întregului sezon.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri”, a declarat Adelina Pestrițu.

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