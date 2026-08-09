Meggen caută soluții pentru surplusul bugetar

Municipalitatea Meggen (LU), situată pe malul pitoresc al Lacului Lucerna, se confruntă cu o problemă mai puțin obișnuită: cum să gestioneze un surplus bugetar de aproape 27 de milioane de franci elvețieni înregistrat în 2025.

Din această sumă impresionantă, 20 de milioane provin din înregistrări contabile excepționale, relatează Blick, parte a grupului Ringier. Cu o populație de doar 7.800 de locuitori, orașul apreciat pentru vilele sale somptuoase și peisajele spectaculoase este acum în căutarea unor soluții pentru redistribuirea eficientă a fondurilor.

Planul pentru folosirea surplusului

Pentru a gestiona surplusul fără precedent, filiala locală a partidului de centru a propus un plan în zece puncte, dezvăluit în premieră de publicația Zentralplus. Printre măsurile vizate se numără reducerea impozitelor, dar și inițiative pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. „O necesitate în contextul creșterii temperaturilor de vară” este plantarea de copaci care să ofere umbră pe promenadă, lângă bănci și în zonele de joacă, susține partidul. De asemenea, se propune instalarea unor fântâni cu apă potabilă în puncte-cheie ale orașului.

Un alt punct din plan vizează prelungirea programului de funcționare al piscinei interioare pe timpul iernii, în special duminica după-amiaza, dar și asigurarea supravegherii înotătorilor în lunile de vară până la închiderea piscinei, în condițiile în care salvamarii își încheie activitatea la ora 18.00 în prezent.

Sprijin pentru familii și comunitate

Pentru a sprijini familiile, municipalitatea analizează posibilitatea acordării unei reduceri de 10% la taxele pentru îngrijirea copiilor după școală. „Meggen are deja cea mai mare vârstă medie din cantonul Lucerna”, se arată în moțiunea partidului, care consideră că astfel de măsuri sunt esențiale pentru a încuraja familiile să rămână în localitate.

O altă propunere este extinderea accesului gratuit la biblioteca municipală pentru ucenici și studenți, nu doar pentru cei sub 16 ani, cum este în prezent.

Acces sporit la lac și mobilitate verde

Deși Meggen se bucură de o poziționare privilegiată la malul Lacului Lucerna, accesul public la țărm este considerat limitat. În acest sens, partidul de centru propune un studiu de fezabilitate pentru a extinde accesul locuitorilor la țărm. În plus, pentru a încuraja transportul ecologic, planul prevede reintroducerea abonamentului municipal de o zi pentru transportul public și extinderea rețelei de stații Nextbike, oferind primele 30 de minute gratuit.

Pentru a combate ceea ce partidul numește „creșterea individualismului care erodează coeziunea socială”, este propus și un fond de 100.000 de franci destinat proiectelor comunitare. Inițiativele ar urma să încurajeze interacțiunea dintre locuitori și să consolideze legăturile din cadrul comunității.

Meggen nu este singura localitate elvețiană care trebuie să gestioneze surplusuri bugetare semnificative. În cantonul Zug, cunoscut pentru prosperitatea sa, guvernul local a alocat, în 2024, suma de 220 de milioane de franci pentru a reduce primele de asigurare de sănătate în anii 2026 și 2027. Această măsură va reduce costurile spitalicești suportate de locuitori cu 18%, reprezentând o economie de aproximativ 700 de franci anual pentru fiecare dintre cei 130.000 de locuitori ai cantonului.

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