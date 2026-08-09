Zona, cunoscută până acum pentru mașini parcate haotic, va fi complet reconfigurată prin amenajarea unui trotuar pietonal delimitat de stâlpișori și crearea a 527 de locuri de parcare, prevăzute cu barieră.

„Civilizăm aleea din Parcul Herăstrău, ce pornește din Șoseaua Nordului! Este degradată, neîngrijită, fără trotuare, plină de gropi și de mașini parcate haotic. O reparăm, amenajăm zonă pietonală și 527 de locuri de parcare albastre, cu barieră”, a precizat, duminică, PMB, pe Facebook.

Compania Municipală Parking București începe lucrările luni dimineața. De asemenea, Poliția Locală a pus, în ultimele zile, notificări în parbrizele mașinilor parcate în zonă. Șoferii care au parcat mașinile în zonă sunt rugați să-și mute autovehiculele pentru ca utilajele să poată lucra fără obstacole. În caz contrar, mașinile lor vor fi relocate, a avertizat PMB.

„Carosabilul degradat va fi reparat, gropile vor fi astupate și noile marcaje rutiere vor fi trasate. Pentru ca toți cei care vin la plimbare în cel mai mare parc al Bucureștiului să găsească parcare decentă și sigură”, potrivit sursei citate.

Pe aleea din Parcul Herăstrău va fi amenajată, pentru prima dată, și o zonă pietonală de 1,5 metri lățime, delimitată de stâlpișori, astfel încât vizitatorii să nu mai circule printre mașini.

Lucrările vor dura o lună, iar accesul va fi parțial restricționat.

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