Până se obișnuiesc, cei mici nu sunt deloc încântați să meargă la grădiniță și de multe ori plâng după părinți. Așa s-a întâmplat și în cazul fetiței Adelinei Pestrițu, care în primele zile nu a fost cea mai bucuroasă. Într-un interviu pentru Revista VIVA!, vedeta a explicat cum a reușit să o convingă pe Zenaida că grădinița este un loc minunat.

„Nu ne-au ocolit nici pe noi momentele de dramă, însă le-am depășit cu succes, după un timp. Comunicarea este cheia în astfel de situații. I-am explicat că nu o abandonăm la grădiniță, ci că pur și simplu va avea parte de timp de calitate, într-un alt mediu, în care va învăța o mulțime de lucruri noi și folositoare și în care își va face prieteni de vârsta ei, cu nevoile și preocupările ei. La început, a fost mai greu, apoi am intrat pe un făgaș normal”, a declarat Adelina Pestrițu.

Fosta prezentatoare TV recunoaște că este o mamă destul de panicată, iar faptul că fiica ei a început să meargă la grădiniță a fost un pas destul de greu și pentru ea. Acum, Adelina Pestrițu s-a mai relaxat în această privință și știe că totul este în regulă cu Zenaida. Micuța se bucură de fiecare dată să îi povestească mamei sale cum a fost ziua ei la grădiniță.

„Dacă era după mine, probabil că aș fi montat și niște drone permanente deasupra instituției, niște raze X cu senzori de mișcare și un telescop sau camere video pe clădirea de vizavi, care să-mi arate tot în timp real, însă încerc să mă autocontrolez și să nu fiu o mamă exagerată. Pentru binele meu și al ei.

La grădiniță învață cum să fie independentă și se dezvoltă altfel decât o face acasă, oricât ne-am strădui noi. Colectivitatea are rolul ei important, în viața fiecăruia dintre noi, și respect asta. Știu că o lăsăm pe mâini bune și tot ce se întâmplă ni se povestește și vedem și noi în comportamentul și preocupările ei. Evident că o duc în fiecare dimineață cu emoții și dor, dar știu că totul este spre binele și dezvoltarea ei. Zilnic povestim despre experiențele ei la grădiniță și este încântată că avem cele „15 minute de story of the day””, a mai declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

Adelina Pestrițu nu își mai expune fetița pe internet

Deși mulți își doresc să o vadă, vedeta a luat decizia de a nu o mai posta poze cu Zenaida pe rețelele de socializare. În august 2018, Adelina Pestrițu a născut la o clinică privată din București. La momentul respectiv, vedeta a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu fetița, chiar și din spital. I-a creat și o pagină de Instagram unde fanii o puteau admira. Lunile au trecut, iar Adelina a decis să șteargă respectivul cont și, mai mult decât atât, nici pe profilurile ei din social media nu a mai distribuit imagini cu micuța.

„Încă e mică și am realizat că este prematur să activeze în viața virtuală după ce s-a întâmplat deja într-o oarecare măsură atunci când s-a născut. Dar niciodată nu e prea târziu să îndreptăm lucrurile. Când ea va decide că-și dorește asta, o vom susține cu multă dragoste, dar până atunci o să-i respectăm viața personală și dreptul la decizie pe care într-o bună zi îl va stăpâni și și-l va însuși pe deplin. Expunerea are partea ei frumoasă, dar toate la timpul lor”, a dezvăluit vedeta recent.





