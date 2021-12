În iulie 2019 s-a aflat că Amna a divorțat după 9 ani de căsnicie. „Nu mi-am dorit să ating acest subiect, dar presa a fost cu un pas înaintea mea. Am fost tot timpul o persoană asumată, așa că vă confirm faptul că am divorțat. Ca și până acum, îmi doresc ca tot ce ține de viața mea personală să rămână așa. De aceea, nu voi mai dezbate acest subiect. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere! Mă voi concentra pe muzică, aşa că staţi aproape”, a scris Amna pe Instagram la momentul respectiv.

Cântăreața și soțul ei aveau o relație de 12 ani, dar și un băiețel. În cadrul unui interviu, Amna a dezvăluit de ce nu a mai putut sta în respectiva căsnicie. „Eu știu că noi ne-am iubit foarte mult, indiferent de ce ar crede oamenii. Era o iubire imposibilă, am trecut peste foarte multe obstacole. Eu îi port lui un respect foarte mare pentru că eu știu ce a făcut el pentru noi, pentru mine, pentru copil, pentru familie și ce am făcut noi pentru noi. Cred că ne-am distrus relația din lipsa de comunicare și a experienței în relații. Pe viitor, nu mai vreau să amestec partea profesională cu cea personală”, a declarat Amna, în emisiunea prezentată pe YouTube de Roxana Nemeș.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Noi nu ne-am despărțit că nu ne mai iubeam”

Amna are acum numai cuvinte de laudă la adresa fostului soț. „Relația cu fostul meu soț a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pentru că îl avem pe David, am creat atâtea amintiri împreună. Mă gândesc la el cu drag, îi vreau tot binele din lume, vreau să fie fericit, îmi pare rău că nu am reușit să vorbim, să ne înțelegem ca oamenii.

Noi nu ne-am despărțit că nu ne mai iubeam, pur și simplu nu am mai putut să comunicăm din cauza stresului, a oboselii. Fiecare avea frustrările lui și dacă am vreo supărare este faptul că nu am putut să ne înțelegem”, a mai spus artista în emisiunea online.

Citeşte şi:

Cine e iubita lui Cătălin Scărlătescu, mai mică cu 17 ani decât el. Au fost surprinși sărutându-se

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, primele declarații după ce s-a zvonit că divorțează: „E o prostie. Nu e adevărat”

Rivalele Mihaela Rădulescu și Andreea Marin s-au îmbrățișat la TV, spre uimirea tuturor. „I-am declarat iubirea din prima zi”

PARTENERI - GSP.RO Cea mai mare tragedie din viaţa lui Reghecampf: „Analis a murit...

Playtech.ro BOMBĂ! Medicul celebru din România care anunță finalul pandemiei. Halucinant ce se întâmplă cu virusul

Observatornews.ro Cum s-a produs explozia devastatoare din Cluj. Andrea, o tânără mamă, a murit în somn, alte două victime au mâinile arse

HOROSCOP Horoscop 11 decembrie 2021. Scorpionii trebuie să dea ascultare impulsului de a armoniza relațiile cu cei dragi

Știrileprotv.ro Ne-au luat-o înainte! Țara care va intra în zona Schengen înaintea României

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Tommy Hilfiger Live Shopping: shopping online la următorul nivel