Invitată în podcastul lui Gojira, Andreea Bălan a făcut câteva mărturisiri neașteptate despre trecutul ei amoros, dar și despre relația pe care a avut-o cu artistul Keo. Artista a recunoscut public că fostul ei iubit ar fi înșelat-o, însă a ținut să puncteze că nici ea nu mai era „prezentă’ în relație.

„Relația a fost foarte frumoasă. A fost o relație care m-a echilibrat și aveam nevoie de acel echilibru pe partea emoțională, ca să pot să mă dezvolt în continuare profesional. Pentru că toată atenția mea era pe carieră.

Doar că, la un moment dat, eu am crescut, în 8 ani crești mult, m-am dezvoltat ca femeie și nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Și atunci ne-am despărțit. Cine a plecat? (n.r. – Gojira o întreabă cine a plecat primul din relație). Am plecat amândoi! Nu, eu nu mai eram acolo, nu mai eram prezentă, și el a căutat în altă parte”, a mărturisit Andreea Bălan.

„Da, eu nu mai eram prezentă, nici emoțional, nici… nimic. Nu mă blamez. Fiecare etapă și fiecare comportament de-al meu, din trecut, indiferent că e vorba de persoana respectivă sau de altă persoană, așa am simțit să fac la vremea respectivă și îmi asum responsabilitatea.

Și a fost o decizie foarte bună, pentru că, iată, mai departe eu am evoluat, am mers înainte și mi-a mers foarte bine. A fost foarte bine așa. Și nu a fost să fie, nu aveam cum să rămânem împreună. Eu am avut drumul meu”, a spus Andreea Bălan.

