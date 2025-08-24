Adevăratul motiv pentru care Andreea Bănică și Lucian Mitrea se separaseră pe plan profesional: „Ajunsesem la saturație”

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai longevive și admirate cupluri din showbizul românesc, povestea lor de dragoste începând încă din perioada liceului. Cei doi s-au cunoscut la Balul Bobocilor și, de atunci, Lucian a fost alături de artistă atât pe plan personal, cât și profesional, implicându-se activ în cariera acesteia în calitate de impresar și tour manager.

Lucian Mitrea se ocupă în continuare de cariera Andreei Bănică

Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, Andreea Bănică a vorbit deschis despre momentele dificile din relația lor profesională, dezvăluind că, la un moment dat, a decis să „își concedieze” soțul. Artista a explicat că decizia a venit într-o perioadă grea, în care simțea nevoia să își regăsească echilibrul. Lucian a înțeles situația și a susținut-o, punând pe primul loc familia, așa cum au făcut întotdeauna.

„Pe toate planurile facem echipă. Noi suntem o echipă de când ne-am cunoscut. (…) Eu mai am un manager: pe Marius China. Este managerul meu. Dar și Lucian în continuare îmi pune evenimente, se ocupă, nu e ca și când nu mai există, nu. Doar la un dat am mai rupt așa, pentru că era prea sensibil subiectul. Cred că eram eu în depresie după ce am născut. Și am zis: gata, nu mai vreau. Munceam enorm de mult și nu mai puteam, ajunsesem la saturație. Și atunci am decis că e mai bine să o mai rărim. Am făcut lucruri înțelepte la momentul potrivit”, a declarat Andreea Bănică.

Astăzi, cei doi nu doar că își cresc cu grijă copiii, dar colaborează din nou pe plan profesional și investesc împreună, atât în muzică, cât și în imobiliare. Relația lor, construită pe încredere, respect și sprijin reciproc, rămâne un exemplu de stabilitate în lumea agitată a showbizului.

