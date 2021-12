În urmă cu trei luni, Flick a surprins când a anunțat pe pagina lui de Facebook că renunță la colaborarea cu Radio Zu, că și-a dat demisia după ani de zile la acel loc de muncă.

Acum, el a spus motivul pentru care a luat această hotărâre. „N-a fost o decizie gândită de mult timp. Am și alte proiecte. Nu pot vorbi despre ele. Cel puțin unul dintre aceste proiecte se cam bate cap în cap, nu zic de concurență. A face un lucru nu dă voie celuilalt. Am decis că trebuie să rup undeva pisica. Am făcut vreo 7 ani la Zu, a fost o perioadă benefică. A fost de neînțeles, pentru că omul are tendința să zică: ai program de gravidă și ești bine plătit. Nu e chiar așa. Asta nu e dovadă de prostie. Poate fi o dovadă de curaj”, a povestit Flick pe Youtube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În plus, Flick a menționat că avea bani frumoși, iar colectivul era unul de care nu avea cum să se plângă. Cu toate acestea, el a vrut să facă o schimbare în carieră. Întrebat de Măruță dacă relația de căsătorie cu Denisa a influențat decizia sa, acesta a spus că e posibil. O parte din proiectele viitoare o implică și pe soția sa, Denisa, fapt pentru care nu avea cum să continue la Zu, transmite fanatik.ro.

Cuza face echipă cu Răzvan Popescu la Radio Zu

Din 19 octombrie, Cuza a devenit partenerul de emisiune al lui Răzvan Popescu. Cei doi pot fi ascultați la Radio Zu de luni până joi, de la 16:00 la 18:00, și vineri, până la ora 19:00. „Când m-a sunat Răzvan și mi-a propus să fac emisiune cu el… mâncam (râde). M-a bucurat foarte tare propunerea. Niciodată nu m-am gândit la modul serios că aș putea să fiu în cărți pentru un proiect de radio, dar uite…

Mă bucur foarte mult, pentru mine este o super provocare, nu știu dacă voi fi bun sau rău. Știu, însă, că vin cu entuziasm, cu toate resursele mele, pe care vreau să le investesc în aceste 2 ore de emisiune de luni până joi, și 3 ore vinerea. Sunt fericit, încrezător și entuziasmat”, a spus Cuza despre noua provocare, conform spynews.ro.

Citeşte şi:

Irina Tănase, prima reacție după ce s-a spus că a fost părăsită de Liviu Dragnea. „Nu știu de unde ați auzit. Îmi pare rău”

Mădălin Ionescu a scos la iveală un amănunt mai puțin știut despre el și soția lui. „Pentru un bărbat e și oarecum jenant”

Adrian Teleșpan, fost concurent la „Asia Express”, declarații neașteptate despre soția lui Mihai Petre. „Este cel mai decent concurent”

PARTENERI - GSP.RO Povestea timișoreanului care s-a mutat în 2004, în mijlocul Atlanticului. Ce spune acum, după 17 ani, despre țara care i-a atras mereu pe români

Playtech.ro BOMBĂ! Ce imagini compromițătoare a primit Liviu Dragnea cu Irina Tănase. A văzut negru în fața ochilor: „E de negăsit!”

Observatornews.ro "Este o tragedie, fetiţele erau grozave!". O familie întreagă a fost găsită moartă în casă, lângă Berlin. Un vecin a văzut oroarea pe fereastră

HOROSCOP Horoscop 6 decembrie 2021. Leii se simt împovărați din cauza unor situații pe care nu le pot gestiona așa cum ar dori

Știrileprotv.ro S-a dat alarma într-o țară aflată la granița României. Ce se întâmplă

Telekomsport Un nou finanţator milionar în Liga 1: ”Omul pare destul de serios”. Ce avere are şi primele mutări pe care le-a făcut

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? 170 de ani de bucurii dulci de la E.Wedel!