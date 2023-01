În ediția emisiunii difuzată pe 10 ianuarie, Gheboasă și-a cerut eliminarea de la „Survivor” 2023 în lacrimi. Îi ducea dorul soției, Luiza, cu care vrea neapărat să aibă un copil. Ulterior, deși publicul nu l-a votat să meargă acasă, el a plecat din emisiune.

A explicat că duce dorul familiei, că acasă, în România, e pe val în muzică și nu poate pierde timpul în competiție. Recent, pe TikTok, el a explicat că și condițiile dure din jungla din Republica Dominicană l-au împins să abandoneze concursul.

„Am fugit din emisiune. Eu știam că dacă după emisiune, după consiliu, mă trimiteau iar în junglă, nu puteam să mă duc iar în junglă. Păi, nu mâncam nimic, frate. Stăteam pe acolo pe jos și nu mâncam nimic.

Erau acolo păianjeni. Mamă, m-a mușcat un păianjen de ureche, dar m-a stors doctora aia. Uite ce perciuni am, zici că sunt Elvis Presley. Foarte greu cu insectele alea acolo, cu mediul ăla de-a acolo”, a povestit Gheboasă pe TikTok, conform cancan.ro.

„Trebuia să ne facem nevoile spate în spate. Eu îmi făceam nevoile spate în spate cu Carmen Grebenișan sau cu Vica. Mi-era și rușine. (…) Vorbesc pe față și nu mă mai ascund acum.

Ne făceam nevoile unii lângă alții, miroseam toți… Ce naiba vreți să vă mai zic? Nu puteam să mă obișnuiesc. De abia am prins și eu o lună, două, trei, patru de confort, să trăiesc și eu mai bine. Pentru că eu toată viața am trăit Survivor, ați înnebunit la cap? Și acum când am mâncat și eu o felie de cozonac, am dat iar de Survivor? Nu mi-a convenit și am plecat de acolo. Aia e. Știu că dăunează la imaginea mea”, a mai explicat Gheboasă.

Cine e Gheboasă

Gheboasă sau Gavriș Gabriel, pe numele lui real, are 21 de ani și e artist. Acesta s-a născut în Târgoviște, dar trăiește în București și s-a făcut remarcat datorită unei melodii lansate la jumătatea anului 2022, piesă al cărei videoclip a adunat până în prezent pe YouTube 12 milioane de vizualizări. Gheboasă cântă și alături de Bogdan de la Ploiești și Lil Cagula melodia „Dacă n-ai bani”, care a fost numărul 1 în trending și are până la ora actuală peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube, scrie protv.ro.

Gheboasă are succes și pe TikTok, acolo are sute de mii de urmăritori și milioane de like-uri la clipurile postate.

Cine e soția lui Gheboasă

Luiza Maria e soția lui Gheboasă. Pentru ea a plecat de la Survivor România 2023, să fie alături de ea și vrea să îi ofere un cadou, și anume să facă un copil împreună. „Îmi împart viața și mi-am pus și sufletul pe tavă unei persoane cu care ne-am combinat prima oară când avea ea 13 ani și eu 15. Părinții nu ne lăsau, cel puțin ai ei.

Eram din două cartiere care mereu au fost în conflict. Ne-am iubit pe ascuns. Ne-am întâlnit din nou când am fost mai mari. Mergeam la sală împreună. Am început să discutăm despre noi și am fost de acord să ne împăcam. Ne-am gândit că am fost sortiți. Eu îi ziceam, când eram mici, că ea o să fie soția mea”, a spus artistul la emisiunea „În Oglindă”, de pe YouTube.

