Gheboasă, cu lacrimi în ochi, a declarat: „Mi se pare că sunt la distanță prea mare de casă. O iubesc prea mult pe nevastă-mea, mă gândesc numai la ea. Nu mai pot să stau fără ea. Gândul că nu sunt lângă ea mă omoară de mă face să merg acasă în secunda doi”, a spus Gheboasă la testimoniale, conform protv.ro.

Astfel, Faimosul își dorește să nu primească multe voturi și să fie eliminat. „Eu nu mă regăsesc pe insulă. Nu mai pot să stau fără soția mea. Acasă mă simt cel mai bine.

M-am decis că vreau să ajung acasă pentru a-i dărui soției mele un cadou. Și acel cadou e să-i dăruiesc un copil”, a spus Gheboasă, cu ochii în lacrimi, la „Survivor România” 2023.

Cine e soția lui Gheboasă

Potrivit protv.ro, partenera de viață a lui Gheboasă este Luiza, care nu s-a afișat foarte des alături de cântăreț pe rețelele de socializare. La concerte, în schimb, ea e alături de iubitul ei.

Luiza e și activă pe Instagram, unde are mii de urmăritori.

Cine e Gheboasă de la „Survivor România” 2023

Gheboasă sau Gavriș Gabriel, pe numele lui real, are 21 de ani și e artist. Acesta s-a născut în Târgoviște, dar trăiește în București și s-a făcut remarcat datorită unei melodii lansate la jumătatea anului 2022, piesă al cărei videoclip a adunat până în prezent pe YouTube 12 milioane de vizualizări.

Gheboasă cântă și alături de Bogdan de la Ploiești și Lil Cagula melodia „Dacă n-ai bani”, care a fost numărul 1 în trending și are până la ora actuală peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube, scrie protv.ro.

Gheboasă are succes și pe TikTok, acolo are sute de mii de urmăritori și milioane de like-uri la clipurile postate.

Înainte de plecarea la „Survivor România” 2023, el a povestit despre participarea lui în acest show. „Adevărul e că plec de la bine fix spre rău. Mă duc la Survivor pentru experiență, pentru că simt că o să mă descurc foarte bine la probe… Problema principală e că eu, dacă mi-e foame, mă opresc acolo… Foamea e cel mai rău lucru.

La Survivor nu o să am nevoie de fashion, de așa ceva… Suntem supraviețuitori până la moarte. Pentru oamenii care sunt milionari sau care au foarte multe figuri… n-o să le fie bine. Dar eu am venit din noroi, să vezi ce fac la Survivor. Dacă rezist mai mult de o lună, o să fiu până la final. Pe părinții mei adoptivi vreau să-i fac foarte mândri de mine”, a spus Gheboasă înainte de a pleca în Republica Dominicană.

