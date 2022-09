„Eu nu am dorit să ies din media. Am luat o pauză de doi ani și când m-am întors, nu mai înțelegeam nimic.

M-am dus cu proiecte pe la diverse posturi TV, doar că formatele mele nu își mai găseau locul. Iar ceea ce mi se oferea din partea acelor posturi TV nu se potrivea cu mine. Emisiunea pe care eu am realizat-o, „De 3 x femeie”, nu a fost doar un format la un post TV. A fost însăși viața mea. Acel de 3 x femeie eram eu însămi”, spune Mihaela Tatu, potrivit Click.

„Eu îmi cunosc valoarea în media ca om de radio și TV. Eu știu cât sunt de bună, dar pentru mine a fost cumplită ieșirea din media. Luni de zile nu mi-am găsit locul, sensul. Nu știam încotro să o apuc. Apoi s-a întâmplat ceva. Am intrat în mediul de business și am văzut ceva, o nevoie pe care mi-am dat seama că pot să lucrez”.

În 2006 am început să fac yoga, care înseamnă o anumită mentalitate, gândire, mișcare, respirație. Dar degeaba lucrezi exteriorul, dacă psihicul este jos. În perioada respectivă am fost șase săptămâni în Camino de Santiago, mergând pe jos 826 km.

Acela a fost marele declic pentru mine. Am făcut cunoștință cu toți demonii din mine. Azi, prietenii îmi reproșează că sunt retrasă, că m-am călugărit.

Nimic mai fals. Am învățat să am grijă cât și cu cine îmi împart timpul meu, care este foarte prețios. Am cursurile mele. Am din nou un cățel de care mă bucur. Am vacanțele mele. Anul acesta am fost în Peru. Acum plec în India. Odată cu înaintarea în vârstă îți dai seama că nu mai ai nimic de demonstrat și că tu contezi”, spune Mihaela Tatu.

