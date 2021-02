Adevărul despre averea lui Irinel Columbeanu. Ce terenuri mai deține fostul afacerist. „Am fost apropiați, am păstrat legătura”

Atunci când a fost întrebat câți bani cheltuiește pe mâncare lunar, el a răspuns o sumă aproximată la 3.000-5.000 de lei.

„Stați un pic să fac o socoteală. Nu știu, undeva între 30 și 50 de milioane. Se întâmplă sa folosesc acești bani pentru mâncare.

Faptul că îmi gătesc singur este o plăcere, nu o fac întotdeauna, pentru că nu am atâta răbdare”, a răspuns fostul milionar, la „40 de întrebări cu Denise Rifai!”, de la Kanal D.

Irinel Columbeanu mai deține o moștenire în localitatea Căpreni, potrivit primarului din comună.

„Aici mai are doar câteva terenuri agricole. În ceea ce mă privește, sunt neam cu Ion Columbeanu, am fost apropiați, am păstrat legătura, așa că voi participa și eu la slujba de înmormântare”, spunea primarul din Căpreni, atunci când a murit Ion Columbeanu, potrivit VIVA!

