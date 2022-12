Cristina Cioran povestește că lucrurile au decurs destul de repede în relația ei cu Alex Dobrescu. Spune că acesta ar fi putut fi un motiv care a putut duce mai rapid la despărțire. „Într-o relație care merge pe repede, dacă treci de primul an jumate, doi ani jumate, ea e bună. N-am trecut! Noi am fost împreună 2 ani și 4 luni, am făcut un copil, deci am ars niște etape.

Poate că, dacă nu le ardeam așa repede pe toate, lucrurile erau mai bune. Dacă în momentul în care ceva se deteriorează într-o relație, iar tu simți, ca femeie, nu spui atunci pas, o să fie din ce în ce mai greu. Eu am așteptat, am sperat ca să se repare ceva, dar ceva odată stricat nu se mai poate repara, din păcate”, a spus ea, conform protv.ro.

Referitor la motivele care au dus la despărțirea de Alex Dobrescu, Cristina Cioran a spus care ar fi fost acelea: „Există mai multe motive și au fost mai multe motive care s-au întâlnit prea des și prea mult și nu au mai putut fi ocolite. Ca atare, a trebuit să plec.

Eu m-am mutat cu copilul meu. Am evitat să vorbesc despre această despărțire, pentru că mi se părea corect să decidem împreună cum gestionăm asta. L-am lăsat să spună ce a vrut, n-am răspuns foarte mult, n-am combătut, dar poate e momentul să spun. El și-a văzut foarte repede de viață, ceea ce nu poate spune decât că a fost o decizie extraordinară”, a mai dezvăluit Cristina Cioran, la „Vorbește lumea”, care a mărturisit că nu există cale de împăcare cu Alex Dobrescu.

„Cristina Cioran spune NU relațiilor încheiate! Nu te întoarce la relații care s-au încheiat!”, a încheiat ea.

După despărțirea de Alex Dobrescu, Cristina Cioran s-a mutat la mama ei cu fetița, micuța Ema. „Ne-am mutat împreună, cum ar veni. Este adevărat că nu mă așteptam la 45 de ani să mă mut cu părinții, dar ce să zic, asta este situația. În rest, este foarte bine, creștem, mâncăm, ne dezvoltăm, începem să vorbim, începem să mergem, este foarte bine”, a declarat Cristina Cioran pentru ego.ro.

La vară, vedeta vrea să o ducă pe micuța Ema la creșă. „O voi duce pentru că din vară mă întorc la muncă, eu lucrez la un centru cultural și mă voi întoarce la job. Atunci, da, o voi duce la creșă. Totul este perfect, nici nu se putea mai bine.

Atunci când se încheie un capitol, cu siguranță este începutul altuia, care poate să fie mai ușor, mai greu, na. Nu poate să fie nimic perfect”, a mai spus vedeta.

