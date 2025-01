Recent, Culiță Sterp a fost invitat în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță și a vorbit, printre altele, și despre divorțul de Carmen de la Sălciua.

Culiță Sterp spune că între el și Carmen de la Sălciua a fost vorba despre o nepotrivire de caracter.

De asemenea, cântărețul spune că nu a fost tocmai ușă de biserică, iar asta a contribuit la decizia finală a despărțirii.

„Când am terminat de tot cu asta, a trecut un timp. Divorțul nostru a fost la judecătorie din câte știu, dar nu a durat mult, pentru că nu am avut multe de împărțit. Ne-am reglat conturile, asta e a mea, asta e a ta, dar totul a durat câteva luni. Au fost multe probleme între noi, nu a funcționat, nepotrivire de caracter. Nu am fost nici eu ușă de biserică și am făcut greșeli, eu recunosc că acesta am fost.

Ne-am certat, ne-am despărțit, după și ea a făcut niște lucruri. S-a combinat cu un prieten, nu a mai funcționat. Nu vreau să mai dezgrop. Fiecare avem familia noastră și vreau să trăim în prezent. Când a venit înapoi Daniela din America, eu i-am scris.

Eram un crai, umblam atunci, nu căutam o relație. Dar nu neapărat că nu căutam, umblam, m-am despărțit, umblăm de nebun, nu-mi trebuia mie chiar atunci pe loc o relație. Dar dacă era să vină, nici nu refuzam. Să vină ceva ce-mi place”, a mărturisit Culiță Sterp, potrivit Cancan.

