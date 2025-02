Născut în urmă cu 32 de ani, în satul Tuștea, județul Hunedoara, Culiță Sterp, pe numele său de botez Nicolae Sterp, este cel mai mare dintre cei patru copii ai familiei și a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din România.

Culiță Sterp a cunoscut celebritatea în mediul online și se bucură de succes și în mediul offline, piesele acestuia ajungând rapid în top trending, adunând milioane de vizualizări. Colaborarea sa cu cântăreața Carmen de la Sălciua l-a propulsat în domeniul muzical, iar povestea de iubire dintre cei doi a ținut primele pagini ale tabloidelor.

Culiță Sterp se află la a doua căsătorie, cu Daniela Iliescu, cei doi deveni în curând părinți pentru a doua oară. Prin intermediul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Culiță Sterp a făcut dezvăluiri inedite ce vizează atât activitatea sa profesională, cât și pe cea personală.

Denise Rifai: „Cât câștigați din Youtube?”

Despre veniturile sale despre Youtube l-a întrebat Denise Rifai, având în vedere nemulțumirile lui Carmen de la Sălciua, fosta soție a lui Culiță Sterp.

„În această toamnă, sora dumneavoastră, Geta Sterp, a afirmat că în timp ce dumneavoastră vă bucurați de tot mai mult succes în carieră, sota soție a rămas în urmă. Declarația a stârnit un val de comentarii în online și a reaprins și scandalul dintre dumneavoastră și Carmen de la Sălciua, care a afirmat că, în ciuda divorțului, familia dumneavoastră continuă să o atace.

Recomandări S-a abonat la banii publici prin „împlicuire”. Afacerile lui Daniel Dumitru Neagoe, fost director al Poștei Române judecat pentru corupție

Mai mult, v-a acuzat că deși ați lansat împreună melodii care au ajuns rapid în trending, încasările din vizualizările de pe Youtube au ajuns doar în conturile dumneavoastră. O citez: Eu nu am primit nimic. El a luat toți banii. Normal era ca el să vină cu inițiativa și să îmi dea partea mea, dar el s-a spălat pe mâini și de numele meu și de tot. Spune că s-a lansat și s-a ridicat singur. O să mi se facă dreptate. Au fost puse toate demersurile în practică la avocat.

Ținând cont că pe Youtube dumneavoastră aveți o comunitate de aproape 1,4 milioane de urmăritori, urmează întrebarea: Cât câștigați din Youtube?”, a zis Denise Rifai.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Eu mi-am încheiat toate socotelile cu fosta mea parteneră”

Culiță Sterp nu a ezitat să dezvăluie: „Cât că câștig? Cred că în jur de 10.000 de euro pe lună, ceva de genul acesta. E o sumă care mai variază, câteodată mai puțin, câteodată mai mult. Eu mi-am încheiat toate socotelile cu fosta mea parteneră când ne-am despărțit, atunci ne-am încheiat absolut toate socotelile.

Recomandări Bugetul pe 2025 a fost aprobat de Guvern. Ce ne spune el, despre salarii și prețuri, în afară de gaura de 50 de miliarde de lei

Canalul meu de Youtube avea undeva la 300.000 de abonați când ne-am despărțit noi și acum are cât ați spus dumneavoastră mai devreme. Că mai vorbește Geta, sincer nu mă privește oarecum direct. Eu nu am niciun scandal cu fosta mea soție după cum se și vede, nu am absolut nimic cu ea, ați spus că s-a reaprins oarecum scandalul dintre noi. Nu s-a reaprins niciun scandal pentru că eu nu am zis nimic. Nu am nimic cu ea, ea la fel, dacă își vede de treaba ei, să fie sănătoasă. Dacă ziceți că vrea să mă dea în judecată, poate să mă dea. Nu o oprește nimeni.

Poate să facă absolut tot ce vrea, dar nu cred că are dreptate. Eu tot ce am făcut după ce m-am despărțit de ea mi-am făcut pe cont propriu oarecum. Eu am recunoscut însă că la început ne-am făcut cunoscuți împreună, nu am făcut-o eu pe ea sau ea pe mine, eu consider că ne-am făcut cunoscuți împreună și chestia asta ne-a ajutat oarecum pe amândoi”, a spus el.

Și a continuat: „În legătură cu melodiile astea le-am și șters de pe Youtube ulterior pentru că nu…atunci am făcut pentru că eram împreună, au fost niște vremuri pe care le-am trăit amândoi, am făcut melodiile astea împreună, le-am plătit împreună, ce am produs am cheltuit împreună, noi tot ce am făcut atunci împreună am cheltuit împreună, noi când ne-am despărțit ne-am împăcat, am spus ăsta e al meu, ăsta e al tău și atât”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News