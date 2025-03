Pe 3 martie, Daniela Iliescu a născut o fetiță perfect sănătoasă. Marea veste a fost dată de aceasta și de Culiță Sterp, soțul ei, împreună cu care mai are un băiețel, pe rețelele de socializare. „Astăzi, 03.03.2025 am devenit părinți pentru a două oară! A venit pe lume prințesa noastră! Îmi vine să urlu de bucurie, nu mai pot ce stare am.

Deci e o frumusețe rară! Buzele mari că taică-su și maică-sa, urechiușele mici, pielea creolă… doamne, îmi vine să o mănânc…. am o stare de îmi vine să sun pe toată lumea să dau vestea dar mai bine vă dau vestea aici că să aflați toți că sunt cel mai fericit tată din lume!

Te iubesc, Daniela Iliescu! Ești cea mai bună mamă, soție, iubită, prietenă, și tovarășul meu de drum pentru toată viața! Îți mulțumesc că m-ai făcut iar cel mai fericit! Dar vezi că nu ne oprim aici”, a scris Culiță Sterp în mediul online, fiind felicitat de nenumărați fani, dar și de familia lui.

Ce cadou i-a dus mama Geta Danielei Iliescu

Mama Geta a scris: „Pot spune doar atât: radiez de fericire!!!! Scumpa mea nepoțică, abia aștept să te iau în brațe!!! Ǎsta da cadou de mărțisor!!!! Mulțumesc tată ceresc pentru toate darurile tale❤️❤️”. Și surorile lui Culiță Sterp au reacționat: „Doamne ce frumoși 🌸🤍 Familia e completă acum, să înceapă aventura!

Vă iubesc!”, a comentat Ileana, în timp ce Geta a adăugat: „Bine ai venit pe lume, prințesă scumpă!”.

Recomandări Cum protestează studenții sârbi prin marș și de ce strigă numele Laurei Kovesi

Ieri, la o zi după ce Daniela Iliescu a adus pe lume fetița, familia lui Culiță Sterp a mers să vadă bebelușul la spital. Mama Geta a fost pozată de fiul ei pe scările spitalului cu un buchet mare de flori viu colorate pentru nora Daniela. Nu a fost singură, ci însoțită de surorile lui Culiță, care și-au luat și copiii cu ele.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

În salon, mama Geta nu s-a dezlipit de nepoțica ei care recent a venit pe lume. „Vai, frumoasă e! N-am văzut în viața mea! N-am văzut atâta frumusețe! Îi și faceți codițe și îi puneți. Vai frumoasă poate fi! Și ce roz e la față! Urechiuțele pe lângă căpuț!”, s-a mirat mama Geta.

Cel care a filmat-o a fost Culiță Sterp, mândru și fericit alături de familia lui. „Abia acum pot să spun că sunt cu adevărat bogat! 🤍 Cea mai mare împlinire pentru mine sunt copiii și familia si pot spune că n-am cunoscut fericire mai mare, orice am avut și am făcut până acum! Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările!”, a mai transmis el.

Recomandări Te fac o geopolitică? Piedone, Trumpul de tarabă

Ce semnifică ziua de 3 martie, când Daniela Iliescu a născut fetița

La scurt timp după ce a devenit din nou mamă, Daniela Iliescu a vorbit despre semnificația zilei de 3 martie, ziua în care fetița ei s-a născut. „3.03 – ziua în care mi-am dorit să te naști, iar Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile 🤍 asta pentru că 3 e o cifră magică, pentru că în martie vine primăvara și asta simbolizează renaștere, speranță și noi începuturi și pentru că bunica pe care am iubit-o foarte mult, era născută tot pe această dată.

🤍 Îi mulțumesc lui Dumnezeu și sunt cea mai fericită pentru că ai venit pe lume sănătoasă, iar frumusețea ta e deja bonusul care mă face să mă simt cea mai norocoasă. Iubita mea fetița, vreau să îți inspir iubire, putere, încredere în tine. Să te ajut să devii cea mai bună versiune a ta, iar atunci când vei crește, să fii mândră de tine și îmi doresc din suflet să fii mândră de felul în care noi te-am educat.

În lumea în care te-ai născut, nu va fi cel mai simplu, și poate mă vei auzi de multe ori spunând că „lumea a luat-o razna”, dar eu și tatăl tău te vom ajuta să vezi binele din ea ♥️ Nu cred că vom fi părinții perfecți, dar cred că te vei simți cea mai iubită, la fel cum se simte și fratele tău, pentru că am alături de mine cel mai bun partener, să vă creștem frumos 🤍 Te iubesc și vă iubesc, familia mea frumoasă și completă”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News