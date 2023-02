Adevărul despre relația dintre Marius Manole și Carmen Tănase. Lia Bugnar a confirmat. „Ne luăm unul de altul absolut tot timpul”

„Marius are farmec. Are un farmec ieșit din comun și uite cum ne vrăjește el pe toți așa să facem ce vrea el. Dar și el face cum vreau eu. Dar are și idei, multe idei. E un coleg extraordinar, e un băiat generos și foarte amuzant. Mă distrez foarte tare cu el”, a declarat Carmen Tănase pentru Ego.

„Are un fel de a o spune, că îmi spune multe, dar o face într-un fel în care mă amuză. Iar eu am umor. Mă iau mereu de el. Tot timpul. Ne luăm unul de altul absolut tot timpul”, a mai spus Carmen Tănase pentru sursa citată.

Ce spune Lia Bugnar despre Carmen Tănase și Marius Manole

Pe de altă parte, regizoarea Lia Bugnar a dezvăluit că lucrurile nu sunt chiar așa cum spune colega și prietena ei.

„Nu ai găsit omul potrivit pe care să-l întrebi, adică pe Carmen Tănase, pentru că ea este mai nebună ca Marius Manole. Cu mult.

Merg cu ei în turnee, cu spectacolul „Ce avem noi aici”, pe care vă invit să-l vedeți că este superb, și ea e mai țăcănită decât el. Oriunde mergi cu Carmen Tănase, fie că este în România sau în străinătate, zici că ai ieșit cu maimuța pe set. Nu se poate. Doamne-Doamne.

Toată lumea vrea să facă poze cu dumneaei. E senzațională. E un om și un artist extraordinar”, a povestit amuzată scenarista serialului „Clanul” pentru EGO. „Se râde enorm în aceste turnee, se doarme spre deloc și abia așteptăm să se mai întâmple”, a completat actrița.

