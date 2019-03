„În momentul ăla, dacă cineva nu mă repera şi voia să mă indice, spunea: „uite, ăla slăbănog, cu nasul mare! Şi eu am vrut să nu mai fiu „ăla slăbănog, cu nasul mare”! Eu am vrut să fiu „ăla care cântă, care scrie, care oferă nişte lucruri! Tot timpul am avut un complex, în privinţa asta! Eu, în şcoală, în liceu, eram foarte timid! Ăsta a fost un alt lucru cu care eu am lucrat, am fost propriul meu psiholog, pentru că mi-am dat seama că am avut nevoie să depăşesc chestia asta!

Eu am avut prima iubită aşa, pe bune, după bacalaureat! Încă din perioada liceului, am început să lucrez în studio şi stăteam în studio, doar că nu dormeam acolo! Altceva nu făceam! Aveam: somn, mă trezeam, dacă mâncam ceva şi mergeam în studio, până nu mai puteam şi picam lat! În perioada în care m-am apucat şi de sală, mâncam de vreo 4 ori pe zi! Perioadele în care am luat într-adevăr, în greutate bine, au fost perioade în care eu mâncam de 5 ori pe zi şi eventual, mă mai trezeam, peste noapte, de foame şi mai mâncam o dată!”, a mărturisit Adi Cristescu, la Antena Stars.

Adi Cristescu a povestit cum a reușit să treacă peste despărțirea de iubita lui. „Sunt perioade în care lucrurile se schimbă şi asta te face să vrei să îmbunătăţeşti lucrurile, nu numai fizic, ci, pur şi simplu aşa, cu totul, în viaţă. Nu e un lucru simplu, pentru că uite, tu te-ai despărţit de o fată alături de care ai stat 4 ani. Depăşind, puţin, tensiunea normală, de după orice despărţire, punând lucrurile cap la cap, relaţia noastră a fost una cu mult mai multe lucruri frumoase decât lucruri neplăcute! Lucrurile neplăcute au fost puţine şi nu foarte grave!”, a povestit Adi Cristescu, la Star News.

