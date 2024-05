„Sunt fericită să spun că iubirea noastră are acum cei 7 ani de acasă, căci atât am împlinit, eu simt că e o relație coaptă ca un măr cu obrajii roșii, matură și înțeleaptă, dar și copilăroasă în același timp, am trecut prin multe împreună și parcă acum mă simt cel mai bine în doi.

Ne știm dorințele reciproc, venim cu căldură unul către altul, ne sprijinim la greu, râdem împreună cu poftă, și azi ca și odinioară, și am clădit mult umăr lângă umăr.

E o încredere care s-a consolidat în timp, o potrivire și o prietenie profunde, așa simt eu, dublând iubirea exprimată prin atracție, care se poate pierde în timp, dacă nu există aceste valori pe care ea să se sprijine pe termen lung”, a declarat Andreea Marin pentru revista VIVA!

„Este o experiență să împărtășim un interviu împreună! În această perioadă, suntem prinși cu activitățile profesionale, pentru că, desigur, luptăm amândoi pentru o cauză a binelui. În același timp, suntem fericiți că am petrecut sărbătorile împreună, în familie, și astfel reușim să ne susținem sentimentele ce ne leagă”, a adăugat și Adrian Brâncoveanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări REPORTAJ | Pulsul campaniei în comuna din Mehedinți unde doi foști soți candidează la primărie: „Să mai conducă și muierile! Că poate mai țin și cu muierile! Că oamenii nu țin decât cu oamenii!”

De asemenea, Andreea Marin și Adrian au dezvăluit care sunt valorile care îi ghidează în povestea lor de dragoste și ce lucruri primează în relația lor.

„Să-i vrei cu adevărat binele celuilalt. Să-i fii și iubit, dar și prieten devotat. Să treci cu înțelegere și peste greutățile vieții, în doi. Nu mai au ce căuta egoismul, concurența, frustrările într-un cuplu, pentru că atunci nu are nicio șansă spre a se suda”, spune Andreea.

„În opinia mea, respectul, comunicarea și sprijinul ar trebui să fie priorități clare în relația de cuplu. Mai mult de atât, ține de dialectica intimă dintre doi oameni, nu simt nevoia să vorbesc public mai mult despre noi doi”, a mai adăugat și Adrian, iubitul Andreei Marin.

Urmărește-ne pe Google News