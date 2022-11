La începutul anilor 2000, Alexandra Dinu și Adrian Mutu formau un cuplu frumos și mereu erau pe prima pagină a ziarelor. S-au căsătorit în anul 2000, iar doi ani mai târziu au divorțat. La peste 20 de ani de la despărțire, fostul fotbalist povestește în cartea sa despre relația cu Alexandra Dinu.

„Ne-am întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Tineri, foarte tineri, eu, 21, ea, 19 ani. Abia plecasem în Italia, Alexandra rămânea în țară, era greu. Însă relația avansa, așa că am hotărât să ne gândim la căsătorie și, după șase luni, am făcut acest pas. Voiam ca Gică Hagi și soția sa, Marilena, să ne fie nași. Era idolul meu, se spunea că la EURO 2000 îmi predase ștafeta, așa că l-am rugat pe Giovani să vorbească să vadă dacă sunt de acord”, povestește Adi Mutu în volumul „Revenirea din Infern, Povestea Neștiută a Vieții Mele”.

El și-a dorit multă discreție în ceea ce privește nunta, însă lucrurile nu au fost așa cum și-a dorit. Adrian Mutu a povestit cum a cerut-o în căsătorie pe Alexandra Dinu.

„Dan Diaconescu m-a întrebat despre nuntă, când va fi, unde va fi? Nu știam cine-i spusese, mi-am dat seam că Giovanni -, dar nu era treaba nimănui să știe astfel de amănunte. Cu vreo cinci ani înainte, văzusem nunta Nadiei Comăneci cu Bart Conner, de la Mănăstirea Cașin, dar ea era «Zeița de la Montreal», stabilită în Statele Unite, ori eu abia adunasem cinci luni în Italia: nu eram pregătit să vorbesc la o televiziune cu rating despre cum va arăta petrecerea și cine sunt invitații. Pricepeam, cu greu, că de acum încolo urma să fiu asaltat de microfoane, blițuri or microfoane” și-a amintit Adi Mutu, relatează Click!.

Gheorghe Hagi și soția sa au fost nașii fostului fotbalist și a fostei prezentatoare de la PRO TV. Adrian Mutu crede că dragostea lor a fost una de copii.

„Marilena și Hagi au acceptat să ne fie părinți spirituali și în august 2000 ne-am căsătorit. A fost o iubire fulgerătoare, de adolescenți, aș spune chiar de copii. Dacă mă uit în urmă, cred că la acea vârstă, un bărbat nu e copt, mai are de mâncat mămăligă. Atenție, nu spun că cei care se căsătoresc tineri nu au șanse să rămână împreună, dar la noi nu a funcționat. Fiecare avea jobul său, eram vedete, simțeam presiune, peste tot pe unde mergeam. Presa era după noi, ne iscodea, voia să afle toate detaliile. Simțeam așa, ceva ca o senzație de sufocare.

Nu jucam, viitorul meu era incert și asta mă apăsa. Relația nu a mers din cauza tinereții. Primul an a fost ok, apoi am început să ne maturizăm. Unghiurile se schimbă, apar neînțelegerile. A venit cu mine, în Italia, și așa a apărut Mario, în toamna lui 2022. Un băiat sensibil, frumos, deștept. I-a plăcut, de mic, fotbalul, băga alunecări ca un fundaș de meserie”.

Adrian Mutu și Alexandra Dinu au divorțat la scurt timp după ce fiul lor, Mario, a venit pe lume. Antrenorul a realizat câte momente importante a pierdut abia după ce s-a retras din fotbal, el fiind mereu plecat în cantonament.

„Înainte de începerea sezonului, pe 9 septembrie, se naște Mario. Debutasem la echipa națională, strânsesem destule meciuri în Serie A, în cupele europene, dar niciodată nu avusesem așa emoții. «Îmi tremurau grisinele», cum spun fotbaliștii, deși nu intrasem pe gazon, ci într-o maternitate. Abia după ce mă retrăgeam, îmi dădeam seama ce înseamnă viața de sportiv: nu ai timp să te bucuri de toate aceste evenimente importante, veșnic ești într-un cantonament, veșnic ești într-o ședință de pregătire”, a mărturisit fotbalistul.

„Ne-am dat seama că ne-am maturizat, că nu mai rezonăm”

Deși deveniseră părinți, lucrurile în relația lor nu funcționau deloc bine. Adrian Mutu a povestit că odată ce s-a maturizat, ei au realizat că nu mai rezonează și că nu mai au lucruri în comun.

„Acasă, deși trecuseră doar nouă luni de la nașterea lui Mario, lucrurile nu mergeau așa cum ar fi trebuit, astfel că în martie 2003, am băgat actele de divorț, acre s-a finalizat în octombrie. Cred că întrebarea: «De ce s-a întâmplat așa», am auzit-o de o mie de ori, dar niciodată nu m-am ferit să răspund. Când am ales să ne căsătorim, am făcut-o pentru că așa am ales Alexandra și eu. Nu ne-a obligat nimeni, am gândit că e tare că avem personalități diferite, că minus cu plus ajută pe parcurs, că ne modelăm unul după celălalt.

Cu trecerea timpului, ne-am dat seama că ne-am maturizat, că nu mai rezonăm și dacă nu mai aveam lucruri în comun, ce puteam face? Așa că am ales să divorțăm. Cu trei ani și jumătate înainte, în perioada în care priveam mult la televizor, încercând să învăț limba italiană, am reținut o replică ce mi s-a părut foarte tare: «Sunt om, nimic din ce e omenesc nu mi-e străin!». Așa am fost și noi, un soț și o soție care, la un moment dat, nu s-au mai înțeles”, a mai relatat Adrian Mutu despre relația cu fosta soție, Alexandra Dinu în volumul „Revenirea din Infern, Povestea Neștiută a Vieții Mele”.

