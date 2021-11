„Noi aveam cam 9 zile per episod de filmat. Avem un an și jumătate de stat zilnic, non-stop, pe platou. Noi, actorii, mai avem pauze, dar echipa «Vlad» stă non-stop.

More or less, în echipa Vlad, erau cam 100 de oameni. Uneori 80, dacă aveam filmări în locații pretențioase, uneori am avut și 50. În Turcia era echipă restrânsă, aveam echipă de acolo. De la fiecare om de pe platoul ăla am avut de învățat.

Am fost ca un burete. Am învățat de la fiecare, eu șmecher fiind, mă duceam și întrebam. Furam meserie”, a mărturisit Adi Nartea în cadrul emisiunii „La Măruță”.

„Sunt mult mai bogat și nu mă refer la bani. Am primit încredere din partea echipei, producătorilor, PRO TV-ului. Nu am simțit niciodată că mi se cuvine treaba asta, fiecare zi era ca un cadou pentru mine”, a remarcat Adrian Nartea.

Actorul a mai povestit că s-a confruntat cu anumite probleme în timpul filmărilor, dar a a reușit să le rezolve și să se amuze pe seama dificultăților.

„După sezonul întâi, i-am zis celui care face pantofii să îmi facă talpă din cauciuc, știam că trebuie să alerg. Cel puțin trei perechi de pantaloni de costum s-au rupt.

Când eram deasupra lui Aradist, îi dădeam pumni, când m-am aplecat spre Roxana și când m-am urcat într-o mașină de lux”, a mai spus Adrian Nartea.

